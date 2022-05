Mais qu’est ce qui fait que je souffre? Comment en sortir?

Chacun est responsable de ses souffrances

Sans s’ajouter une couche de culpabilité, nous avons une responsabilité vis-à-vis de la souffrance. "Nous avons une responsabilité vis-à-vis de la souffrance, au sens étymologique du terme. Nous devons apporter une réponse: “Je souffre mais qu’est-ce que je réponds à cela?” “Qu’est-ce qui fait que je souffre?” “D’où cela vient-il?” Si c’est à cause de ceci ou de cela, suis-je donc condamné à souffrir tant que la cause perdure? Alors, je peux souffrir indéfiniment! Si le monde extérieur est un déclencheur, je peux cependant changer ma relation à ce qui se passe, en moi. Et ça, c’est une découverte majeure."

Dans un de ses livres, Souffrir pour aimer, Christophe Massin prend pour exemple la rupture amoureuse. "C’est normal d’avoir mal, d’éprouver de la peine, mais ce n’est pas normal de vivre des mois d’enfer intérieur, et de ne pas s’en relever."

Une question d’éducation

Pour lui, nous ne sommes pas armés pour résister à la souffrance. " Personne n’est formé à la traverser plus vite. C’est normal d’être bouleversé, mais comme nous ne recevons pas une éducation à l’émotion, comment faire avec? On peut rester à patauger longtemps dans la souffrance."

C’est comme si on n’avait pas le mode opératoire pour en sortir. Comme si on ne pouvait pas y échapper…

" Par défaut, on s’impose la souffrance. Si on fait un faux mouvement, d’un seul coup, une souffrance physique apparaît. La souffrance du corps dit que quelque chose n’est pas à sa place. Nous avons à répondre à la souffrance psychique, car elle est un signal d’appel. Il faut comprendre ce qui se passe, et ensuite, la réponse à apporter. Car il ne faut pas attendre que les choses s’arrangent de l’extérieur, c’est trop aléatoire."

Mais, question délicate, n’est-il pas pour nous souvent plus facile de souffrir, car on se dit que ce qui nous arrive vient de l’extérieur plutôt que de regarder ses émotions en face? "Cette notion de responsabilité, c’est le fait de réaliser que si je souffre, avant tout, c’est mon affaire, et que je peux quelque chose pour moi. Souvent, quand on souffre, on a l’impression qu’on ne peut rien. Un malheur nous tombe sur la tête. Et tant qu’on reste dans cette vision des choses, on est dans la plainte. S’il arrive quelque chose de pénible, que peut-on pour soi? Et comment va-t-on prendre soin de soi-même?"