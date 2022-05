Comprendre l’incroyable succès du padel

«Une technique bien plus facile à maîtriser qu’au tennis»

"Au niveau des sports de raquette, le padel est certainement celui qui est le plus proche du tennis" nous explique Steve Darcis qui, voici deux ans, avec trois associés, a créé un club à Saint-Georges-sur-Meuse (entre Huy et Liège.)

"Mais il est bien plus abordable au niveau technique, plus facile aussi. Du coup, on prend beaucoup plus vite du plaisir au padel. Pour ce qui est du tennis, une mauvaise technique diminuera justement ce plaisir. Des balles qui ne vont pas dans la direction souhaitée, dans le filet ou hors du terrain, c’est très fréquent au début. Et démotivant.C’est un peu difficile de s’amuser dans ces conditions, lorsque vous passez pas mal de temps à aller chercher à gauche ou à droite vos balles. Au padel, la mollesse de celles-ci, la maniabilité plus facile des raquettes et, surtout, le fait que vous jouez dans une "cage" gomment énormément d’inconvénients."

Et physiquement? "Déjà, le terrain est plus petit que pour le tennis, poursuit l’ancien joueur belge de Coupe Davis. "Le padel se pratique par équipes de deux obligatoirement. Pas mal de points se jouent à la volée, d’où des échanges moins longs. Pour peu que vous ayez une technique et un œil corrects et que vous maîtrisiez bien le jeu avant-arrière, il n’y a vraiment pas besoin d’avoir le cardio d’un marathonien pour tenir un match…"

«Un sport extrêmement convivial»

Le fait qu’il permette de s’y mettre très vite, que l’on peut facilement progresser, que l’aspect "jeu" y soit fort présent et qu’il se dispute par équipe de deux, fait du padel un sport extrêmement convivial. "Il y a énormément de fous rires lors d’un match , termine Steve Darcis. Durant ma carrière de tennisman, je n’avais pas trop le temps d’y jouer, mais là je me rattrape bien. C’est sportif et ludique, comme j’aime…"

Moins cher que le tennis!

Padel, vous avez dit paddle? Cela se prononce presque de la même façon, mais ces deux sports n’ont rien en commun, hormis leur succès. Si le paddle est une activité nautique et individuelle, le padel se joue sur la terre ferme à quatre. Jouer au padel est aussi nettement plus démocratique que de s’acheter une planche pour pratiquer le paddle ou que le tennis.

©JoseIMartin - stock.adobe.com

Habillement

"Un short, un tee-shirt et des chaussures (idéalement des modèles tennis pour terre battue.) Ne prenez jamais des chaussures de jogging car vous risqueriez des entorses)" , indique le champion. " Pour le textile, cela peut être ce que vous voulez. Du short de plage à la vareuse de foot. Bref, pas trop cher…"

Équipement

"Pour les raquettes, cela peut aller de 10 à 400 euros , poursuit Steve Darcis. Au début, vous pouvez même en louer en club pour pas cher. Les balles ressemblent à des balles de tennis, en plus mou. Là aussi, les prix sont bien inférieurs que pour des balles de tennis."

Terrains

Comme le terrain est de petite taille, le coût de construction est relativement bas (environ 25000€).Cela reste très démocratique. Pour occuper un terrain, il faut généralement compter 20 euros pour l’heure "creuse" et jusqu’à 40 euros en indoor en heures de pointe. Bref, de 5 à 10 euros par personne.

Affiliations

Si l’on compte participer à des compétitions officielles (tournois, interclubs), deux fédérations existent en Belgique (AFT pour Association francophone de tennis et AFP pour Association francophone de padel). Pour la première, 40 euros par an vous donneront accès à des compétitions de tennis et de padel (environ 25€ si vous n’optez que pour l’un des deux sports.)

Complet, simple et pour tous

80 clubs

En Europe, l’Espagne est le "berceau" du padel. Chez nous, l’engouement est assez récent. " On estime à 25000 le nombre de pratiquants en Belgique francophone", nous explique Clément Geens, ex-joueur de tennis devenu directeur sportif padel à l’Association francophone de tennis. "6000 sont affiliés chez nous, où l’on retrouve également quelque 80 clubs. Enfin, pour le moment, on compte environ 225 terrains en partie francophone, un chiffre qui change très souvent à la hausse…"

©damianobuffo - stock.adobe.com

Dimensions

Quelques petites données techniques: un terrain de padel mesure 10 mètres de large contre 20 de long (tennis en double: 10m97 par 23m77). Les filets ont quasi la même hauteur (92 cm pour le padel, 91 pour le tennis). En indoor, le toit doit être placé au minimum à 6 mètres de hauteur. Un seul genre de matière pour le revêtement: du tapis synthétique sur lequel on met un peu de sable. Les points se comptent comme au tennis (15-0, 30-0, 30-15...), sauf qu’à 40-40, le point suivant donne les vainqueurs du jeu.

©popfish - stock.adobe.com

7 à 77 ans

Le public visé par le padel est quasi à l’identique par rapport à celui du tennis. Les enfants comme les seniors peuvent y prendre énormément de plaisir tout en progressant. Pour s’inscrire dans un club, ou tout simplement trouver un terrain pour essayer, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération francophone de padel (www.afpadel.be) ou celle de l’Association francophone de tennis (www.aftennis.net). Après, il vous restera à trouver trois partenaires pour une partie bien enlevée.