Revenue sur les devants de la scène mode ces dernières saisons, cette pièce, d’apparence décontractée, sera certainement l’un des meilleurs alliés de votre été. Toutes les influenceuses ont déjà adopté le bermuda. Et pour cause, idéal à porter quand le thermomètre grimpe, confortable et déclinable à l’infini dans ses matières et ses coupes, ce croisement entre le short et le pantalon, offre une allure branchée, avec un minimum d’efforts. Il est bien loin le temps où le bermuda n’était vu que comme une tenue de vacances à ne surtout pas revêtir en ville. Désormais, vous pouvez même l’oser pour vos soirées!

Coupes et matières variées

Ce qu’on entend par bermuda, c’est un bas qui descend environ jusqu’aux genoux, parfois un peu au-dessus, parfois un peu en dessous. Dans tous les cas, il cache une large partie des cuisses mais laisse respirer les jambes. On le retrouve aujourd’hui dans des coupes et matières variées qui lui permettent d’épouser n’importe quelle silhouette. Il a, de surcroît, l’avantage de s’adapter à tous les styles et à toutes les occasions. Selon la matière pour laquelle vous optez, il pourra aussi bien s’associer à des pièces décontractées qu’à des tenues plus recherchées et raffinées.

En tailleur, pour travailler

Vous cherchez un ensemble pour aller travailler? Pourquoi ne pas vous tourner vers le tailleur bermuda? En coton ou en lin, et tout en fluidité, avec une paire de mocassins plats ou des chaussures à talons, vous serez parée pour la journée en deux temps trois mouvements. Une sortie en ville? Choisissez votre bermuda en jean et assortissez-le d’un haut ample qui le recouvre à moitié ou d’un t-shirt uni plus court que vous accompagnerez d’une veste oversize. Aux pieds? Une paire de baskets tendance, des sandales ou des mules plates. Pour les soirées plus fraîches, on se lance dans le choix plus audacieux d’un bermuda en cuir ou en velours et taille haute qui sera du plus bel effet avec une blouse habillée et de jolis accessoires. Il y a mille combinaisons à adopter avec un bermuda. Faites-vous plaisir!