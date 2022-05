L’Occitanie c’est notamment tout ce sud de la France qui fait face à la Méditerranée, dos aux Cévennes, entre le Gard et les Pyrénées catalanes. Montagnes, villes, mer et campagne font l’Occitan. À portée de vélo de Montpellier, le Languedoc et sa Camargue s’entourent ainsi de presqu’îles, d’étangs, de canaux, chenaux et chevaux. Mais aussi des fleuves et rivières, comme l’Hérault ou le Rhône. La voile et le bateau au large de Port Camargue et de Sète, c’est magique. Ce l’est tout autant à vélo, autre mode de découverte du Languedoc, doux comme une brise de mer dans le golfe du Lion, entre Gard et Hérault.

La voile plutôt que le vélo

Première invitée d’Adrien Joveneau pour "L’échappée belge" Natacha Amal adore pédaler au cœur de ce sud décoiffant. "Bien que je sois plus à l’aise sur un voilier qu’à vélo, témoigne l’actrice belge qui connaît assez bien le Languedoc. J’ai joué par le passé Huis Clos de Jean-Paul Sartre avec Robert Hossein et Mélanie Page à Montpellier. Une ville qui plonge ses racines dans la Camargue."

L’ancien port d’attache du voilier de Natacha Amal, c’était à Palavas-les-Flots, dans la marina proche du phare et de la jetée. La Bruxelloise redécouvre les lieux, mais en selle cette fois. Tiens du sel? Justement, c’est à Aigues-Mortes, cité fortifiée médiévale que l’héroïne de "Femmes de loi" et autres séries du commissaire Moulin ou de Navarro, découvre aujourd’hui les camelles. Ces montagnes de sel correspondent à la récolte d’une année. Une matière première tirée des milliers d’hectares de marais et de sable entourant la ville autrefois porte d’Orient et concurrente portuaire de Marseille. À Aigues-Mortes, la pittoresque tour de Constance domine depuis dix siècles le chemin de ronde long de 1634 mètres; des Templiers furent enfermés là il y a 700 ans. " J’adore l’histoire et ses mystères comme ceux gravitant autour des croisades" , poursuit Natacha dont les origines marocaines et slaves expriment bien les échanges séculaires entre Orient et Occident.

La Camargue autrement

Autour d’Aigues-Mortes, comme sa grande sœur des Saintes-Maries-de-la-Mer, la Petite Camargue abrite flamants roses, chevaux et taureaux. Natacha et Adrien sillonnent à vélo les petites routes paisibles d’un arrière-pays où pousse aussi le riz noir de Camargue, cultivé derrière les roselières. Arrêt près d’une manade bicentenaire, où Olivia et Christophe nous parlent d’élevages, de produits du terroir comme le saucisson de taureau ou la fougasse d’Aigues-Mortes. Le couple illustre à merveille "l’occitalité", ce mélange de rencontre, de partage, d’hospitalité, de convivialité et de bienveillance. Leur activité "Camargue Autrement" propose des randonnées découverte et gustative en 4X4 et vélos électrique made in France. "Le trident dessiné sur nos vélos symbolise l’outil des manadiers pour déplacer les taureaux, l’encre à côté, c’est l’espérance et le cœur, la charité. Trois valeurs symboles de notre Camargue" , explique Christophe à l’actrice belge, enchantée par ces belles valeurs.

Des bateaux rentrent de pêche. Nous aussi on doit rentrer. Difficile de quitter ce coin de Camargue et d’Occitanie découvert en bonne compagnie.

Infos: pour se rendre dans le Languedoc, on peut rejoindre Bruxelles Midi à Montpellier en un peu moins de 6h avec TGV Inoui.www.tourisme-occitanie.com et www.camargue-autrement.com

Le luxe des plaisirs simples

Natacha et Adrien filent maintenant en train vers l’étang de Thau, juste en face de Sète. Des lieux magiques baignés d’une lumière prisée pour les tournages de séries phares des chaînes françaises, comme Demain nous appartient et Candice Renoir notamment. Aidé de son jeune chef de production Renaud David, dont la famille a l’ostréiculture dans le sang, Laurent Arcella élève là, suspendues à des tables et collées avec du ciment, des huîtres de Bouzigues en circuit court. Un parfait mariage entre terre et mer qui dure un an, entre le stade bébé arrivé des Charentes et huître adulte bonne à consommer. À la carte toute l’année, à déguster sur place ou non, dans un décor conchylicole mêlant rouille et filins, cordages et pontons, on trouve moules et huîtres qui se savourent crues, pochées ou gratinées. Pour accéder sur la terrasse en bordure de l’étang de Thau, vous traverserez un véritable atelier conchylicole dans lequel se mélangent inox, rouille, eau de mer et coquillages. Dès votre arrivée sur la terrasse, vous quitterez un monde industriel au profit d’un endroit paisible, fleuri et isolé. Laissez le charme agir et les coquillages vous séduire.

Huîtres, vin et mer: qui dit mieux?

"C’est dans le but de rapprocher l’amateur d’huîtres de l’ostréiculteur que nous avons créé cette terrasse de dégustation. Nous l’avons voulue très ancrée dans le site de production où se mélangent travail ostréicole et dégustation. Nous avons rassemblé plusieurs passions: viticulture et conchyliculture. C’est le mariage que nous vous proposons", clame Laurent Arcella.

Natacha déguste de ces coquillages très iodés après une visite houleuse en barge des élevages en suspension. Cette technique permet d’obtenir des huîtres d’une forme très creuse et régulière. Et toujours arrosées de vins bio des proches coteaux. "Les manger cuites ou gratinées, c’est la porte d’entrée pour ceux qui les découvrent", affirme encore l’ostréiculteur camarguais. Son leitmotiv: fraîcheur, authenticité, convivialité. L’homme s’amuse depuis 7 ans à jouer les apprentis cuisiniers; belle réussite.

www.ateliernco.com

Les compagnons de Maguelone, un sens à la vie

Un site historique et naturel qui crée du travail adapté pour personnes fragiles. Pour favoriser le lien social et l’inclusion, tourisme et handicap se conjuguent en harmonie à Maguelone.

Sur la presqu’île terrestre et lagunaire de Maguelone, des personnes en difficultés, souvent vulnérables, apprennent des métiers dans de véritables entreprises. On accède désormais tout en douceur à l’endroit depuis Palavas-les-Flots, en empruntant à vélo la voie verte renseignée par des panneaux vert et blanc L’Hérault à vélo.

Depuis 53 ans, au cœur d’un espace naturel de 370 ha, des activités encadrées donnent du sens à la vie des 120 personnes en situation de handicap. Les Compagnons de Maguelone font référence au Compagnonnage des bâtisseurs de cathédrales, au partage fraternel, à la transmission des savoir-faire… L’économie sociale et solidaire ici développée, ouvre aux plus faibles les portes du monde du travail. Les activités se fondent sur les ressources naturelles, le patrimoine et la culture locale: viticulture biologique sur 18 hectares, conchyliculture, pêche, travail de l’alu, du fer et de la terre, espaces verts, événements culturels, restauration, commercialisation…

Valoriser chaque personne

Natacha découvre ici l’étang du Prévost, le parc classé et le domaine viticole entourantune cathédrale romane fortifiée du XIIe siècle. Du VIeau XVIesiècle, Maguelone a été le siège d’un épiscopat et a contribué à la création de la ville de Montpellier et de son université. Les Compagnons de Maguelone facilitent aussi des campagnes de fouilles annuelles: elles continuent d’enrichir la connaissance et la compréhension du rayonnement exceptionnel du lieu. Adrien et Natacha croisent le docteur Bernard Azéma, président de l’association qui résume la finalité recherchée en ce coin de Méditerranée: "Dans ce haut lieu de chrétienté du Languedoc, il ne s’agit pas de charité, mais de valoriser chaque personne qui nous accompagne… Le compagnon c’est le copain, celui avec lequel on partage le pain. Les compagnons évoquent aussi les bâtisseurs de cathédrales et la solidarité. Bouger, rencontrer les autres c’est très important pour ces personnes."

Dans le quartier des Grisettes à Montpellier, l’Association a pour projet de construire un habitat pour personnes handicapées vieillissantes, l’objectif étant l’inclusion dans la cité. En empruntant la voie verte du Lez, sur l’ancienne voie ferrée du petit train qui reliait la ville universitaire à Palavas-les-Flots, Natacha Amal et Adrien Joveneau remontent justement à cet instant de la Méditerranée vers Montpellier et le Marché… du Lez.

Infos: www.compagnons-de-maguelone.org

À Sète, un chalutier à visiter

Proche du pont de la Savonnerie, est amarré le "Louis Nocca". Ce bateau de pêche porte le nom du père de l’actuel propriétaire, Francis Nocca, lui-même marin-pêcheur depuis son adolescence, mais aujourd’hui reconverti en guide pour touristes. Sur son bâtiment construit à Saint-Nazaire, mais amarré là depuis 7 ans, le Sétois accueille chaudement les visites qu’il guide pour 5 € (gratuit pour les – de 10 ans). Aquariums, vidéo, panneaux explicatifs… s’ajoutent à la bonhomie du capitaine reconverti au tourisme, faute d’anchois et de sardines. Sur le pont, on organise aussi fêtes et concerts, on y joue aussi parfois la comédie.

www.tourisme-sete.com

L’archipel de Thau à vélo

Le label "Accueil vélo" est bien implanté tout autour de Sète, les loueurs de cycles ne manquent pas. Depuis Marseillan par exemple, il suffit d’emprunter les 12 km le long de la plage pour arriver jusqu’à la Corniche et le vieux port de Sète. On ne compte pas moins de 60 km cyclables en site propre tout autour de l’immense lagune de Thau, reprenant 14 communes réparties comme un chapelet d’îles. Entre Bouzigues et Balaruc-le-Vieux, la portion en bord de l’immense étang permet d’observer les oiseaux, un véritable coup de cœur.

©Iuliia Sokolovska - stock.adobe.

www.archipel-thau.com

De la voile toute l’année

À Port Camargue, premier port de plaisance d’Europe, Mathieu Rosenzweig propose de passer une journée ou une soirée privilégiée à bord. Mais il offre aussi des cours et locations de voilier à prix défiant toute concurrence. Via un abonnement à la carte, vous choisissez: soit 3,5,10, 20 navigations par an d’une durée de 3h30. Les cours se limitent à cinq personnes à bord plus votre skipper. Au programme: préparation du bateau, briefing et décision collective sur le thème de la séance en fonction du niveau de l’équipage et de la météo. Navigation, explication des manœuvres, démonstrations et mises en situation à chaque poste.

www.lat43.fr

La Grande Motte «since 1968»

L’architecture de la Grande Motte a été imaginée et créée par un seul urbaniste: Jean Balladur. En 1962, sous l’impulsion du général de Gaulle, naît la volonté d’aménager près de 200 km de littoral entre la Camargue et les Pyrénées. Le but: accueillir un million d’estivants. En 1966, les chantiers démarrent; les routes se dessinent. L’Étang du Ponant et le port sont creusés afin de rehausser le niveau du sol d’au moins 2 m. Le quartier du Levant est la partie masculine de la ville, par ses pyramides droites, angulaires, érigées. Le Couchant est la partie féminine avec des bâtiments aux formes courbes, douces, mariées avec le végétal.

www.lagrandemotte.fr