Gérer un budget pour diminuer ses dépenses

"Pour mieux gérer le budget, commencez par noter tous vos revenus et les dépenses que vous effectuez par mois: faites la soustraction entre l’ensemble de vos revenus et l’ensemble de vos dépenses fixes pour obtenir votre disponible mensuel" , conseille d’emblée Aurélie Jourdain, chargée de prévention à l’Observatoire du crédit et de l’endettement. N’oubliez pas d’anticiper les grosses dépenses annuelles, comme le précompte immobilier, l’assurance voiture ou le remplissage de la cuve à mazout. L’ASBL propose sur www.observatoire-credit.be un calendrier à imprimer (il peut être envoyé par courrier gratuitement) afin de visualiser toutes ses charges et dépenses au fil des mois.

Pour faire des économies, pas de mystère, la règle d’or est de comparer, explique Aurélie Jourdain. "Il faut tout comparer: le montant des loyers, les différents taux de crédits hypothécaires ou encore les différents fournisseurs d’énergies entre eux. Encore aujourd’hui, il y a de grandes variations entre certains fournisseurs et on peut faire pas mal d’économies." Plusieurs plateformes de comparaison existent (voir ci-contre).

Le système des enveloppes

Le système des enveloppes, vous connaissez? Cette méthode consiste à diviser son revenu disponible en différents postes de dépenses, comme l’épicerie, les restaurants, les loisirs, les vêtements ou encore l’essence. L’idée est définir un budget raisonnable alloué à chaque catégorie, de retirer du cash et de le répartir dans différentes enveloppes. Une fois qu’une de celle-ci est vide, alors c’est fini jusqu’au mois prochain. "C’est une méthode que je conseille quand on va faire du shopping, par exemple. La matérialisation de l’argent permet de mieux réfléchir à nos dépenses: on va avoir moins envie de dépenser l’argent qui se trouve dans le portefeuille."

Méthode Kakeibo

Une autre technique, de plus en plus populaire en Europe, est la méthode Kakeibo: soit "le livre de compte ménager" en japonais. Concrètement, il s’agit de tenir ses comptes quotidiennement dans un carnet. Cette méthode vise à mieux réfléchir à notre façon de dépenser.

Service juridique gratuit

Vous avez des difficultés à payer vos factures, vous souhaitez un plan de paiement ou un huissier va débarquer chez vous? Un service de consultation juridique de l’Observatoire du crédit et de l’endettement est disponible gratuitement par téléphone ou par e-mail, les mercredis et vendredis matin au 071 33 12 59 ou via consultations@observatoire-credit.be