De la banane pour mieux dormir - Gagnez un barbecue - J’aime boire un verre, suis-je dépendant? : découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Bienvenue dans notre rendez-vous dédié à la gastronomie et au terroir. Si comme nous, vous aimez les plaisirs de la table et que vous aimez découvrir des nouveautés, vous êtes au bon endroit. Car chaque semaine, L’Avenir va vous faire découvrir des bonnes adresses, des recettes et des divins breuvages mais aussi vous raconter l’histoire de ces femmes et de ces hommes qui mettent en valeur notre terroir wallon. Alors rejoignez-nous et soyez Wallons Gourmands.