Question jardin: comment créer un jardin qui ne demande (presque) pas d’entretien? (vidéo)

Comment choisir des plantes «faciles»?

Pour un massif fleuri sans devoir trop s’en occuper il est possible d’orienter les plantations vers certaines vivaces faciles à vivre. Les Sedum au feuillage épais supportent la plupart des sols (sauf ceux qui sont trop humides), aiment le plein soleil et ne sont quasiment jamais malades. Certains fleurissent au printemps, d’autres en été ou en automne. Les achillées, les asters, les œillets des poètes, les hélénies… sont aussi à conseiller. Dans le monde des arbustes le choix est vaste mais il faudra tenir compte des arrosages nécessaires la première année de plantation et de la taille par la suite.

Pelouse toujours verte: un rêve?

C’est un rêve mais cela peut devenir une réalité si vous optez pour la nouvelle tendance des gazons synthétiques. Personnellement je trouve que ce n’est pas un rêve mais un cauchemar! Un vrai amoureux des jardins ne peut pas placer cette hérésie écologique chez lui! Un vrai gazon demande de l’entretien: tonte, arrosages en période de sécheresse, apports organiques pour le nourrir… Une alternative est le semis d’un mélange composé de graminées et de microtrèfles, bien plus résistant à la sécheresse, ne nécessitant que peu d’entretien et d’apports nutritifs.

Et les jardins minéraux?

Une grande mode depuis quelque temps. Des pierres, des graviers ou des pétales de schiste en couverture de sol et ici et là quelques plantes. Jardins faciles certes mais que je déconseille pour des raisons écologiques. Ce sont des espaces où la biodiversité est très faible et de surcroît le paillage minéral amène, en été, la température du sol jusqu’à plus de 40 degrés alors qu’une herbe non coupée ou un massif verdoyants garde le sol à 19-20°C. En ces temps de réchauffement climatique je crois qu’il est bon de s’interroger sur ces jardins minéraux…

