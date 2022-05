Notre test auto de la Mazda CX-60: le BMW X3 en ligne de mire

Ce profil, dicté par le moteur placé dans le sens de la longueur, a des répercussions en termes d’habitabilité. Malgré une longueur de 4,74 mètres, l’espace aux places arrière et le coffre (477 l) sont très moyens. À l’avant en revanche, on se sent vraiment à l’aise. Le style du tableau de bord est très classique, même si bien entendu, l’instrumentation est entièrement numérique. Fait original: l’écran central ne peut s’utiliser de manière tactile qu’à l’arrêt. En route, il faudra utiliser la molette rotative au centre, plus pratique et sécurisante lorsque le véhicule est en marche.

La plus puissante des Mazda

Sous le capot, on trouve un moteur 2,5l de 191ch associé à un moteur électrique de 175ch. Ensemble, ils délivrent une puissance cumulée de 327 chevaux, faisant du CX-60 le modèle Mazda le plus puissant jamais commercialisé! Avec une capacité de 17,8 kWh, la batterie autorise une autonomie 100% électrique de 63 km WLTP.

Sur la route, malgré une masse à vide proche de 2 tonnes, le CX-60 ne manque vraiment pas d’allant, et reste plutôt agile. Si la boîte automatique à 8 rapports s’est parfois montrée trop peu douce dans ses changements de rapports et que divers bruits sont venus perturber la quiétude de la conduite électrique, il faut préciser que les modèles mis à notre disposition étaient encore des préséries. Nul doute donc que ces petits défauts seront corrigés. Ce ne sera pas le cas en revanche des réglages retenus pour l’amortissement, très ferme avec les roues de 20 pouces.