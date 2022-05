Le test auto de l’Alfa Romeo Tonale: pas droit à l’erreur

Pour la première, les designers ont parfaitement rempli leur job. Pas la moindre ligne pompeuse, angulaire ou exagérément travaillée; des proportions harmonieuses, et des blocs optiques avant comme arrière qui témoignent du soin du détail. Le Tonale est indubitablement bien dessiné, et nous rappelle qu’en matière de design, les Italiens restent au top du jeu.

Les ingénieurs ont également apporté un soin particulier à l’habitacle. De fait, le Tonale est "au niveau", malgré la présence de plastique peu flatteur dans les parties basses. La configuration intérieure s’inscrit dans la norme actuelle, et compte donc deux écrans. Il y en a un sous le nez du conducteur, inséré dans le tableau de bord à double cadran caractéristique d’Alfa. Et si l’écran central est le plus grand du segment, la rangée de boutons pour les commandes essentielles permet de ne pas repasser systématiquement par les menus pour un oui ou pour un non. Alléluia!

Le feeling Alfa?

Pour la seconde qualité, le Tonale partage sa plateforme avec sa cousine la Jeep Compass, mais enrichie de suspensions spécifiques.

Au volant, on sent tout de suite qu’une grande attention a été portée aux réglages du châssis. Le Tonale est précis, et bien moins sous-vireur que ce qu’on a l’habitude de conduire dans cette catégorie. Le train arrière, quant à lui, suit comme sur des rails, et la carrosserie penche à peine dans les virages. La sensation de dynamisme est donc bien présente.

"Un vrai feeling Alfa!" , chantent en chœur les ingénieurs. Mais moi, je vois plutôt les Alfa Romeo comme des voitures toujours pleines de vie. Or le Tonale est plutôt clinique. Et le revers de la médaille de cette précision, c’est qu’on a connu confort plus prévenant.