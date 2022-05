Annecy, entre eaux et montagne: notre sélection des meilleures activités (photos)

Depuis le Champ de Mars (aussi appelé le Pâquier), vaste promenade paysagère, la vue sur le lac et ses reliefs est incontournable. Les beaux jours venus, locaux et touristes viennent y jouer, y pique-niquer, s’y reposer… "Depuis cette plaine, on peut voir les massifs des Bornes et des Bauges, qui dominent avant la chaîne des Aravis qui se trouve juste derrière, nous explique Denis Fogola, guide-conférencier pour l’Office de tourisme du lac d’Annecy. La Fête du lac y prend d’ailleurs ses quartiers chaque année."

Cette fête est une véritable institution dans la ville aux toits rouges. À tel point qu’elle rassemble chaque année des milliers de visiteurs. Elle se tiendra le 6 août cette année.

La Petite Venise des Alpes

Et ce fameux lac, si cher au cœur des Annéciens, donne vie à trois rivières qui serpentent dans la ville. Et avec ces canaux, se promener dans le cœur historique donne à Annecy des allures de Venise. La ville porte d’ailleurs le surnom de Petite Venise des Alpes. "Il y a le canal Saint-Dominique, celui du Vassé et le Thiou. Ils sont interdits à la navigation depuis la seconde moitié du XIXe siècle, ce qui a permis à ces cours d’eau de retrouver leur pureté." Le lac est d’ailleurs lui aussi réputé pour la pureté de son eau.

Depuis le pont Perrières, qui surplombe le Thiou, on peut admirer l’architecture médiévale de l’ancienne prison (le Palais de l’Isle), celle-ci bien installée depuis le XIIe siècle sur un îlot formé par la rivière.

"Ce bâtiment est ensuite devenu un palais de justice mais redeviendra prison durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, il a été restauré et héberge le CIAP (NDLR: Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) ."

Quittons maintenant les quais pour rejoindre les hauteurs de la ville lacustre, via de petits escaliers et chemins pentus. Là où le château devenu musée se trouve perché. De là-haut, on peut apercevoir les montagnes embrumées dans le proche horizon. Et la perspective qui s’offre à nos yeux est pour le moins saisissante: les toits rubescents, le lac immobile et les massifs encore enneigés… "Ces toits sont réalisés en “écailles de poissons”, une sorte de tuile , ajoute notre guide. Dans tout le centre historique, on est obligé de respecter le style du bâti" , comme dans la plupart des villes françaises d’ailleurs.

Et après la balade, l’appel de la faim se fait ressentir. Comme on peut l’imaginer, nombreux sont les établissements où l’on peut déguster les poissons du lac.

Office de tourisme du lac d’Annecy: www.lac-annecy.com, info@lac-annecy.com. +33 (0)450/4450033

Le défi Foly: le repaire des rois de la glisse

C’est l’événement incontournable de la Cluzaz: le Défi Foly allie compétition sportive et millième degré.

Sur piste, sur eau et sur les plaines, le Défi Foly battait son plein le 24avril dernier, sur et autour du lac des Confins qui se trouve non loin du village de la Cluzaz. Et les visiteurs étaient nombreux pour venir assister à cette compétition incontournable et un peu folle de waterslide, dans une ambiance festive. À ski, en monoski ou en snowboard, les "rois de la glisse" s’élancent depuis le haut d’un tremplin de 40° d’inclinaison avant d’atterrir sur le petit lac de montagne dont l’eau ne dépasse pas les 6 °C à cette période de l’année.

Le but? "Prendre de l’élan et réussir à glisser le plus loin possible sur l’eau" , explique Marion Palous, membre du comité citoyen qui organise l’événement. Cette dernière précise que le record actuel est de 155mètres. "Personne n’a jamais réussi à traverser entièrement le lac."

Et cet événement lancé pour la première fois en 1986 a bien failli ne plus exister puisque le Club des sports de la Cluzaz, qui l’organisait, a dû arrêter. Mais les habitants sont si attachés à leur Défi Foly qu’une poignée d’entre eux s’est constituée en comité pour le sauvegarder. C’était en 2018. "Les gens ne voulaient pas voir l’événement disparaître. On a donc repris l’organisation."

Objets glissants non identifiés

Cette année, malgré un temps incertain et un terrain boueux, ils étaient tout de même nombreux à s’être déplacés jusque dans les Confins. "En temps normal, on tourne autour des 5000visiteurs, qui viennent parfois de loin. C’est vrai qu’il y a un peu moins de monde que les autres années mais on est content de pouvoir enfin le réorganiser." Car c’est aussi ça, l’esprit de cette compétition: le plaisir de voir un spectacle de glisse tout en sirotant une petite pinte (ou deux).

"C’est un événement convivial et familial avec un certain esprit de fête , ajoute la co-organisatrice. C’est du fun mais la compétition reste néanmoins une réelle performance de la part des 150concurrents."

Juste avant la grande finale, place aux OGNI (objets glissants non identifiés), cette tradition où des équipes s’élancent d’un petit tremplin avec des caisses à savon de leur confection. Et les participants à cette compétition informelle ont redoublé d’originalité, la plupart étant affublés de costumes décalés.

www.defifoly.com