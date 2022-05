On a testé le resto «Les terrasses du prince» à Gembloux: Pierre Résimont y signe la carte

Un tête-à-tête ou une tablée festive

La carte est signée Pierre Résimont. Le chef doublement étoilé de l’Eau vive intervient au titre de consultant. Il inspire et coache. Au fourneau, il a installé Jonas Tasseroul, formé à son école. Un de ses lieutenants actuels, Corentin Lonnoy, est présent un jour par semaine pour vérifier que tout se passe comme il le souhaite.

Au plaisir de la terrasse qui séduisait Simon, Marie a préféré le confort intérieur. Les voilà donc attablés au calme, dans cet espace imposant mais qui a été judicieusement segmenté pour permettre aux tête-à-tête charmants de cohabiter sans heurts avec des tablées plus festives. La carte va des huîtres gratinées et de la frisée aux lardons jusqu’au fish and chips et aux boulettes sauce tomate. Derrière Simon, un couple se régale d’une bouchée à la reine qui a l’air richement composée de volaille et de ris de veau.

Du beurre, du beurre et encore du beurre

Ils en sont à l’apéritif: le gin des Terrasses, aromatisé aux fruits de la passion, et le cocktail maison qui mêle rhum brun, orange pressée, vanille et sucre de canne. Ils hésitent toujours pour la suite. Finalement, pour Marie, peu importe pourvu que son plat soit accompagné de la célèbre purée made in Résimont. Du beurre, du beurre et du beurre… Elle choisit donc les solettes tandis que Simon opte pour un tartare de bœuf parfaitement assaisonné et garni de câprons. Avec un verre de vin blanc pour elle et, pour lui, une grande bière que la brasserie de l’Abbaye a joliment baptisée Dans les bois de Gembloux.Au lieu de rester sagement dans ses frites, Simon n’arrête pas de voler de la purée à Marie, qui finit par s’en irriter. Ils se réconcilient autour d’une gaufre débordante de fraises et de chantilly.

La nuit est tombée. Un éclairage très étudié donne une lumière douce et apaisante. En sortant, Marie photographie le papier peint qui tapisse les murs et ose de grandes fleurs flamboyantes sur un fond noir.