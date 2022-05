Stress, dépression, anxiété, les causes sont nombreuses. Garder l’esprit actif ne favorise pas non plus l’endormissement, détournez-vous donc de votre smartphone.

Si vous en souffrez, il existe cependant des solutions naturelles pour y remédier. La banane, par exemple, dont la peau est riche en magnésium, potassium et minéraux est un allié insoupçonné de votre sommeil. Grâce à ses vertus, et aux éléments contenus dans sa peau, vous serez plus détendu et aurez un sommeil plus profond et réparateur.

Rassurez-vous, cette recette ne consiste pas à vous faire manger la banane avec la peau, mais bien à préparer une tisane qui en extraira toutes les vertus.

Pour la recette, il vous faut: une banane bien mûre, de préférence bio, une pincée de cannelle moulue et de l’eau.

Commencez par faire bouillir l’eau puis plongez-y votre banane, avec la peau (après avoir ôté les deux extrémités). Laissez bouillir la banane pendant 10 minutes et versez ensuite le liquide, filtré, dans une tasse. Ajoutez une pincée de cannelle et remuez. L’idéal est de consommer cette tisane une heure avant d’aller dormir. Vous pouvez aussi manger les morceaux de banane bouillie pour accentuer les effets relaxants.

