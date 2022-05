Ces erreurs qu’on fait tous en se parfumant

Un vieux réflexe à abandonner

"Se mettre du parfum derrière les oreilles ou sur les poignets: c’est un vieux réflexe qui se passe de femme en femme, depuis l’Ancien régime. À l’époque, il s’agissait des zones qui n’étaient pas maquillées. On évitait ainsi que la poudre de riz ne coule, aussi bien chez les femmes que les hommes. Elles en mettaient aussi à l’intérieur du coude, car cette partie du bras n’était pas gantée. Mais aujourd’hui, ça n’a plus aucun sens", sourit le créateur de parfum. Pire, ce réflexe risque fort d’altérer la senteur de votre parfum, et même de le faire tourner: la faute à la transpiration!

"Tout le monde transpire, ce n’est pas un gros mot. Mais en transpirant, vous allez rajouter du vinaigre au parfum. Si vous avez mangé de l’ail, la veille, ou que vous êtes sous antibiotiques, le PH de votre peau va inévitablement changer l’acidité de votre peau." Et si, en plus, vous vous frottez les poignets après application…

Si vous n’êtes pas sujet(te) à la transpiration, mettre du parfum sur la peau permet par contre de le personnaliser, explique-t-il. "Mais si, comme la majorité des gens, vous transpirez, ne prenez pas ce risque" , conseille notre expert.

Vêtements et cheveux

Mieux vaut plutôt se parfumer en déposant du parfum sur ses vêtements, conseille notre spécialiste. "Sur le lin, la laine ou le coton. Par contre, évitez la soie pour ne pas la tacher." Autre solution, que préfère notre expert: les cheveux. "C’est la partie du corps qu’il faut privilégier, puisque c’est l’équivalent de la laine humaine. Moi, je me parfume le haut de la nuque au niveau des cheveux. Le parfum se rappelle ainsi à votre bon souvenir, à chaque mouvement de tête, selon la direction du vent."

Vous avez l’impression que votre parfum ne tient pas sur la durée? Certaines notes sont plus subtiles, comme la rose, le jasmin ou la bergamote. Il faudra donc en remettre plus souvent. Par contre, un parfum contenant de l’ambre, de la vanille ou des épices sera plus fort et durera plus longtemps.

À noter que ces parfums plus orientaux, à base de vanille, par exemple, prennent le dessus sur la transpiration. "Mais si vous voulez respecter la senteur du parfumeur, ne le mettez pas sur votre peau."

Surtout pas dans la salle de bain!

Les deux ennemis du parfum sont la lumière et la chaleur. Bien conservé, vous pourrez le garder de nombreuses années.

©luckyphoto - stock.adobe.com

"Le pire endroit pour conserver un parfum, c’est la salle de bains. Et pourtant, c’est ce que nous faisons tous", constate Charles Kerangoff. D’ailleurs, ce bien joli objet est souvent disposé au regard de tous, sur un rebord de fenêtre, note-t-il. Et c’est une autre très mauvaise idée. "Car les deux ennemis du parfum sont la lumière et la chaleur."

Avec les écarts de températures liés à la douche, mieux vaut donc éviter de laisser son parfum dans votre salle de bains.

Pour ne pas détériorer sa composition, conservez-le plutôt à l’abri de la lumière, dans une armoire dans une chambre ou un dressing, où la température est constante, conseille notre créateur de parfum namurois.

Pas de date de péremption

Une fois à l’abri de la lumière et de la chaleur, votre bouteille de parfum pourra alors être conservée pendant plusieurs années, sans aucun souci.

"Nous élevons le parfum comme on élève le vin: dans des caves. Et il n’y a aucune raison que le parfum périme, puisque c’est de l’alcool, explique Charles Kerangoff. Dans une bonne cave à vin, votre parfum n’aura pas bougé, même 50 ans après."