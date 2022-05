Quelles solutions pour des repas chauds quand on fait du camping?

Choisissez un réchaud de type «universel»

"Si vous êtes plusieurs et que vous restez au même endroit, je pense qu’il ne faut pas hésiter à prendre avec soi un réchaud à deux becs qui sera alimenté par une bouteille de gaz en acier via un détendeur et un tuyau , nous explique Jonathan Debacker, conseiller technique chez Alpi-sports, à Liège. Vous économiserez du temps, vu la puissance du feu et la présence de deux sources. C’est un peu plus encombrant dans la voiture, mais cela en vaut la peine…"

Maintenant, en cas d’itinérance autre que motorisée, il est hors de question de transporter tout cela avec soi. En restant dans une option "gaz", il faudra alors tenir compte de divers paramètres quant au choix du réchaud à un seul bec.

"Les deux paramètres les plus importants sont l’endroit où l’on se rend et l’usage que l’on en fait , reprend notre spécialiste outdoor. Va-t-on trouver des bonbonnes transportables compatibles avec notre réchaud? C’est important car les réchauds que l’on trouve le plus fréquemment, souvent en grandes surfaces, sont de la marque Camping-gaz, qui n’accepte que ses propres bonbonnes. Il est donc parfois préférable d’en acquérir un utilisant le standard universel qui est une cartouche à valve comportant un pas de vis (marques Coleman, Primus…)."

Pas de bonbonne de gaz en avion

Important à savoir également en cas de déplacement aérien: il est strictement interdit d’avoir une bonbonne de gaz dans ses bagages, que ce soit en cabine ou en soute.

Enfin, pour celles et ceux qui se posent encore la question, le gaz n’est pas dangereux. "Il n’y a pas de souci à se faire au niveau des fuites , insiste Jonathan Debacker. La seule précaution à prendre est assez intuitive: il convient d’éloigner la cartouche d’un feu. C’est la logique même…"