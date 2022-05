La fibre optique s’étend – Confier l’administration de ses biens – Se former après 55 ans, mission impossible?

Je suis sidéré parfois à la lecture de certains commentaires lorsque j’interviens sur les réseaux sociaux. Régulièrement, on me taxe de "vieux" parce que j’émets un avis différent de la majorité. On me dit que je suis d’une autre époque, que les temps ont changé, que je dois m’adapter. Surpris aussi quand j’entends mes nièces, par exemple, parler de quelqu’un en le disant vieux parce qu’il dépasse la soixantaine d’années. Mais on n’est plus vieux maintenant à 60 ou 70 ans. À cet âge-là, on peut se permettre encore de rêver, de faire des projets (certes à plus court terme…). Les enfants sont casés (en principe…) et on peut profiter de plus en plus de ses temps de loisirs, s’investir plus dans une passion, bref profiter de la vie. Et, ce qui dérange parfois les plus jeunes, c’est que quand on dépasse la cinquantaine, le regard devient différent, on devient généralement plus posé, on tente de mieux comprendre les choses, on parvient à relativiser, tout ça parce qu’on profite d’une chose que les "jeunes" ne posséderont jamais: notre expérience de la vie, acquise au fil des années. Et ça, c’est le plus important des trésors.

L’actu

PROTECTION| Céder l’administration des biens à un tiers extérieur: «Il faut vraiment être vigilant»

L’administrateur de biens et de la personne s’occupe de tout. Un peu trop, selon Pauline, qui tente en vain de récupérer la protection judiciaire de son papa.

Elle avait accepté que la protection judiciaire soit confiée à une personne externe, un avocat administrateur de biens et de la personne, pour s’occuper du placement urgent de son père. Aujourd’hui, ce dernier n’est pas placé, l’administrateur n’en voit pas l’utilité. Elle veut donc récupérer la protection de son père.

COMMUNICATIONS | Fibre optique en Belgique: voici les communes où elle est disponible et celles où elle sera placée

Un site Internet cartographiant l’état du déploiement de la fibre optique en Belgique est désormais disponible, a annoncé lundi l’Institut belge des postes et des télécommunications (IBPT). Découvrez tous les infos ici.

DEBAT | Se former à un nouveau métier après 55 ans, mission impossible?

Un peu plus de 60% de nos lecteurs estiment qu’on peut encore se former à un nouveau métier après 55 ans.Et vous, qu’en pensez-vous? On attend votre avis.

CULTURE| Namur en mai, c’est à partir de ce jeudi!

Namur en mai 2020 ©tmt-photo

Du cirque, du théâtre, de la danse, des concerts, des contes et des entresorts: le festival des arts forains fera battre le cœur de Namur du jeudi 26 au samedi 27 mai. L’Avenir vous propose de découvrir dans ce Grand angle quelques-uns des spectacles et des artistes qui animeront cet incontournable événement familial.

En pratique

CONSO| Problème avec votre contrat d’énergie? Le SPF répond aux 9questions les plus fréquentes

©Belga/AFP

Les plaintes et réclamations concernant les contrats d’énergie se multiplient. Les interrogations des consommateurs sont nombreuses en cette période de prix à la hausse. Le SPF Économie tente de leur répondre .

CLIMAT| Alerte sécheresse: voici comment économiser l’eau au jardin

Comment procéder pour économiser sur la consommation d’eau du jardin, ce bien précieux? Marc Knaepen, notre spécialiste jardin, répond.

HANDICAP | Une solution pour piloter sa maison plus facilement quand on est en fauteuil roulant

La mallette de Nicolas et Olivier réunit les facilités que les PMR peuvent avoir à domicile.

Bandagiste, Nicolas Permiganau a mis au point des applications domotiques innovantes afin d’améliorer le quotidien des personnes handicapées. Présentation .

Coups de cœur

MINI-TRIP | Une chambre d’hôte dans un «School bus» américain

Daphné Minet et son mari ont pris une année pour restaurer cet ancien bus scolaire américain. ©ÉdA

Berzée, dans l’entité de Walcourt et à proximité directe des lacs de l’Eau d’Heure, compte un nouvel hébergement touristique unique en Belgique. Il s’agit d’une chambre d’hôte aménagée dans un ancien bus scolaire américain.

GASTRONOMIE | L’huile d’olive, de l’arbre à la bouteille: notre dossier

Si le moulinier n’est pas satisfait de son huile, il peut jouer sur plusieurs éléments afin d’en modifier le goût

Avec le développement des épiceries fines et le retour au bio et à la nature, de plus en plus de producteurs se lancent dans la production d’huile d’olive. Reportage dans le Luberon.

HABITAT| Un mobilier de jardin design, symphonie de lattes pour un été relax (photos & vidéo)

©ÉdA

Depuis quelques semaines, Jo Van Hove a lancé Kuerv, sa marque de mobilier extérieur, mêlant acier et bois, et voulue la plus locale possible. Jusque dans le nom de certains modèles: Floreffe, Namur, Dinant… À découvrir ici !

CINÉMA| Cinq raisons de revoir «Le Dictateur» de Chaplin, évoqué à Cannes par Zelensky

Durant la séance d’ouverture du festival de Cannes, le président ukrainien Zelensky, en duplex, a évoqué Chaplin et son film "Le Dictateur". "Il nous faut un nouveau Chaplin pour nous prouver aujourd’hui que le cinéma n’est pas muet".

Revoir " Le Dictateur " serait donc une bonne idée, en voici les raisons.