J’aime boire un verre… Mais suis-je dépendant?

Gaetan Devos est psychologue clinicien au centre Confluences à Namur, spécialiste des addictions et coordinateur du dispositif alcool au Grand Hôpital de Charleroi (GHDC). Il rappelle que l’OMS a fixé des normes sur la consommation d’alcool maximale par semaine. Pour les femmes, il ne faudrait pas dépasser les 14 unités (verres), pour les hommes, les 21 unités. "Il est aussi recommandé de laisser un jour ou deux entre les consommations et de ne pas boire plus de 4 verres par épisode de boisson. Mais ça reste une moyenne générale, un simple indicateur; après, ça dépend des gens."

Perte de contrôle et de plaisir

Différentes raisons nous poussent à boire. Pour s’amuser, pour le goût, la sensation que ça procure, pour se désinhiber, oser aborder quelqu’un ou se lancer sur la piste de danse… Pour affronter des problèmes, des épreuves aussi. L’alcool devient alors un refuge duquel il est difficile d’échapper. "Certains surfent avec la limite, sans plonger pour autant ou devenir forcément alcoolique. C’est toujours au cas par cas."

Des signaux peuvent toutefois alerter. "La consommation d’alcool devient problématique dès lors qu’il y a une perte de contrôle et de plaisir , explique le spécialiste. Quand on a besoin de son verre pour aller bien, que notre corps en dépend, qu’on doit consommer plus pour obtenir les effets de l’ivresse. Qu’on ne boit plus parce qu’on en a envie mais par habitude, qu’on ne peut plus s’en passer… La consommation d’alcool doit rester une consommation désirée."

Il arrive également que ce soit l’entourage qui tire la sonnette d’alarme suite à des comportements qui ont évolué. "J’ai aussi des patients qui viennent consulter de manière préventive parce que leur consommation a augmenté, notamment pendant le Covid. Puis, il y en a qui sont dans le déni mais qui, suite à un accident, finissent par se rendre compte qu’ils ont des difficultés avec l’alcool." Dans tous les cas, dès l’apparition de signaux d’alerte, recourir à l’aide d’un professionnel ne peut qu’être recommandé. Les conséquences pour la santé, les relations sociales et professionnelles sont multiples. Et une fois qu’on est "passé de l’autre côté", en sortir reste un défi quotidien.