La pêche est aussi un sport. Il existe des compétitions dans trois types de pêche: la pêcheau coup, la pêche à la mouche et la pêche en mer, qui concerne surtout les néerlandophones. Comme le relèvent Bruno Chermanne, rédacteur en chef du Pêcheur belge , et Benoît Sottiaux, directeur administratif de la fédération sportive des pêcheurs francophones, la Belgique est bien classée au ranking européen en ce qui concerne la pêche au coup. Elle a obtenu le droit d’organiser les Mondiaux, à Ronquières, en 2017, et y a obtenu l’or par équipes. Les formations sélectionnées par le coach national pour les championnats d’Europe et du monde sont plutôt efficaces et certains compétiteurs, comme Éric Di Venti, affichent un palmarès intéressant. La pêche à la mouche a, quant à elle, connu un creux mais le Verviétois Julien Lorquet, médaillé de bronze au Mondial 2013, a été chargé d’un projet visant à refaire de la Belgique une nation performante dans les cinq ans. En Belgique, à côté d’un championnat ouvert aux hommes, aux femmes, aux vétérans, aux handicapés et à différentes catégories de jeunes, sont également organisés des interclubs qui remportent un joli succès.