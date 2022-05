Pourtant, tout comme l’huile des fritures, l’huile des boîtes de thon est polluante et non recyclable! Ce n’est peut-être que quelques millilitres à chaque fois et cela semble peu mais toutes ces huiles contaminent l’eau régulièrement puisque c’est une habitude que quasi-tout le monde prend de bonne foi!

Comment s’en débarrasser? Le mieux est de la verser dans une bouteille, comme l’huile de friture. Mais on peut aussi la consommer en la versant sur le thon et mixer le tout pour en faire une pâte à tartiner. Ou l’utiliser comme une huile à salade de pâtes et légumes par exemple ou même pour faire sauter des calamars ou des crevettes pourquoi pas! Dans ce cas, choisissez des boîtes de thon avec des huiles de qualité, pressées à froid.

Sinon, pensez à prendre du thon au naturel plutôt qu’à l’huile et rajoutez-en par après! Cela n’a pas tout à fait le même goût mais c’est meilleur pour l’environnement et pour… la ligne.

A noter qu’il vaut mieux la conserver dans un pot en verre au réfrigérateur pendant deux ou trois jours.