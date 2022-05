Comment éviter que nos gourdes ne se transforment en nids à bactéries?

Mais elles peuvent aussi se transformer en de véritables nids à bactéries si on ne le lave pas régulièrement et correctement. Il convient donc de les nettoyer avec minutie pour éviter les déconvenues et de choisir le bon modèle…

Quelle gourde choisir?

Les gourdes sont fabriquées dans toutes sortes de matériaux. Certains sont plus sains que d’autres. Si le verre, par sa fragilité, n’est pas le plus conseillé pour les enfants – quoi qu’il est de plus en plus régulièrement entouré d’une couche de silicone protectrice–, il a l’avantage de ne retenir aucun goût ni aucune odeur et de pouvoir être facilement lavé.

Généralement plus chères, bien qu’elles se démocratisent petit à petit, les gourdes en inox sont certainement l’une des solutions les plus adaptées en matière d’hygiène. Elles sont de plus très résistantes dans le temps.

Autre point d’attention: le goulot. Un bouchon qui se retire complètement est préférable à une ouverture coulissante, plus difficilement accessible lors du nettoyage.

Comment bien la nettoyer?

D’abord, il est nécessaire de laver sa gourde quotidiennement et de ne jamais laisser son contenu stagner plus d’une journée. Si celle-ci a été remplie d’eau uniquement, un simple rinçage à l’eau claire est suffisant avant de faire sécher la gourde à l’air libre, tête en bas.

Par contre, si la gourde accueille des liquides sucrés, le terrain y est plus fertile pour les bactéries. Celles-ci vont former un "biofilm" qui peut s’accumuler à l’intérieur. Il faut dès lors procéder à un double nettoyage avec de l’eau chaude. Vous pouvez aussi, une fois par semaine, procéder à un nettoyage plus complet à l’aide d’un goupillon en ajoutant un peu de liquide vaisselle.

Pour désinfecter la gourde et la désincruster des potentielles odeurs qui se sont installées, on peut se tourner vers des produits naturels tels que le vinaigre ou le bicarbonate de soude. Mélangez l’un de ces deux ingrédients avec de l’eau chaude et laisser tremper la gourde une nuit entière.

Bien sûr, n’oubliez pas de porter une attention toute particulière au bouchon de votre gourde: c’est lui qui est le plus en contact avec l’extérieur et qui se salit le plus facilement.