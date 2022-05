Alerte sécheresse: voici comment économiser l’eau au jardin

Au potager faut-il détremper le sol avant les plantations?

Dans les régions habituées à la chaleur et la sécheresse, comme le sud de la France par exemple, de nombreux maraîchers ont opté pour cette manière de travailler. L’exemple type est celui des tomates. Si vous noyez le trou de plantation de manière à humidifier le sol en profondeur, vous ne devrez quasiment plus arroser les tomates durant la saison. Les racines vont se développer en profondeur pour aller chercher l’eau nécessaire au développement des plants. Non seulement vous allez économiser beaucoup d’eau mais vos plants de tomates seront plus vigoureux, plus résistants, plus productifs. Même technique pour les piments, poivrons, concombres, cornichons, pastèques, melons.

Le paillage est-il indispensable?

La question ne se pose même pas! Le paillage est primordial pour économiser l’eau mais pas n’importe quel paillage bien évidemment. La paille, bio, est utile mais vous pouvez aussi utiliser des pellets de paille de blé (ils réduisent les arrosages de près de 40%), les paillettes de miscanthus ou de chanvre. À éviter les écorces de pin et bien évidemment le paillage minéral qui ne fait que «cuire» le sol et brûler les plantes installées en plein soleil. Le paillage permet de limiter l’évaporation de l’eau présente dans le sol et c’est tout bénéfice pour les plantes. Le paillage réduit aussi l’entretien des massifs en empêchant un développement anarchique des indésirables.

Quel arrosage est le plus efficace?

Si la sécheresse perdure, il faudra probablement procéder à un arrosage. On oublie bien évidemment la pelouse (et tant pis si elle jaunit) pour se consacrer aux massifs et au potager. Idéalement, l’arrosage doit se faire le soir pour que les plantes profitent au maximum de cette eau et ce durant une bonne partie de la nuit. Il faut aussi opter pour un arrosage au pied des plantes et non pas pour un arrosage «en pluie» qui mouillera plus les végétaux que le sol et favorisera les maladies. Un système «goutte-à-goutte» peut être intéressant notamment pour les jardinières.

