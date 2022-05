Pour admirer la métropole de Grenoble dans toute sa splendeur, embarquez dans l’une des bulles du tout premier téléphérique urbain de France pour monter jusqu’à la Bastille. En cinq minutes, ces cabines vous emmènent à près de 500 m d’altitude. Chaque année, ce sont près de 300000 personnes qui les empruntent. Vous avez le vertige? Profitez d’une marche de cinq kilomètres pour accéder au sommet. Et si celle-ci est accessible aux enfants, vous croiserez de nombreux sportifs sur le chemin: la Bastille est le point de départ de courses alpestres, à pied ou en VTT. Plusieurs activités sont proposées sur place, comme la via ferrata, un parcours aventure Acrobastille et le Musée des troupes de montagne.

2. Découvrir son histoire

Grenoble est un sacré musée à ciel ouvert, tant les traces des siècles passés – 2000 ans exactement – sont encore conservées sur les bâtiments. Alors que des clous au sol indiquent l’emplacement du rempart gallo-romain, c’est là aussi qu’éclatèrent les prémices de la Révolution française avec la fameuse journée des Tuiles de 1788, au cours de laquelle les insurgés ont jeté des tuiles de leurs maisons sur les soldats. C’est là aussi que Napoléon s’arrêta en 1815: Grenoble fut une étape décisive dans sa reconquête du pouvoir. Une dizaine de musées sont à découvrir, dont la crypte du Musée archéologique Saint-Laurent et le musée de Grenoble, reconnu comme l’un des plus beaux musées européens.

3. Admirer son street art

Si c’est en 1979 que l’artiste Pinon Ernest y a réalisé l’une des premières fresques artistiques, c’est depuis 2015, lors de la première édition du Street Art Fest Grenoble Alpes, que le street art s’est emparé de Grenoble. Chaque année, le festival met en lumière de nombreuses créations et permet aux artistes de créer de nouvelles fresques dans la métropole, en parallèle d’événements, concerts et expositions. La 8eédition a d’ailleurs lieu du 27 mai au 27 juin. 50 nouvelles réalisations viennent ainsi s’ajouter aux 285 fresques déjà existantes. Pour découvrir le parcours, regroupant pochoirs, fresques, collages et autres statuettes, il suffit de télécharger l’application Street Art Fest Grenoble-Alpes.

4. Les bonnes adresses

Profitez de votre séjour pour découvrir les bonnes adresses, comme l’incontournable visite des Halles Sainte-Claire, pour déguster les produits frais et spécialités du coin (bleu du Vercors Sassenage, le saint-marcellin et les ravioles du Royans). Et n’oubliez pas de repartir avec des noix de Grenoble, naturelles ou versions chocolatées, en s’arrêtant au Chardon Doré. Goûtez à la chartreuse: incontournable! Faites aussi un arrêt à la Ganterie Lesdiguières-Barnier pour découvrir ses gants haut de gamme. Aux XVIIIeet XIXe siècles, Grenoble était la capitale française de la ganterie et rayonnait à travers le monde entier. Le maître Jean Strazzeri (sa fille Julie tient la boutique) est l’unique héritier de ce savoir-faire ancestral à Grenoble.

5. Profiter de la montagne

"Au bout de chaque rue, une montagne." C’est ainsi que l’écrivain Stendhal décrivait Grenoble, sa ville natale. En 20 minutes, vous serez dans le village de Sappey-en-Chartreuse pour profiter de paysage à couper le souffle. Côté activités, il y a de quoi s’amuser en toute saison: rando, trail, ski, raquettes, parapente, accrobranche, VTT, spéléo… Faites une halte au fort Saint-Eynard et sa magnifique vue sur le massif de Belledone, la vallée du Grésivaudan et Grenoble. Parfait aussi pour aller chercher de la fraîcheur en été, car Grenoble, située dans une cuvette, peut devenir étouffante en pleine canicule. À noter que les lacs d’altitude et les montagnes sont accessibles en bus.

www.isere-tourisme.com