Le 22 mai, de 10h à 18h, SPARKOH! rue de Mons, 3, Frameries

Ce dimanche, c’est la Journée internationale de la biodiversité. À cette occasion, SPARKOH! invite les familles à la 5eédition de la Fête du développement durable. Des ateliers font découvrir de façon ludique les idées de différents acteurs pour une meilleure transition écologique et solidaire.

En tout, ce sont 25 stands qui explorent des thématiques comme la biodiversité, l’habitat, l’énergie et l’alimentation. Les visiteurs découvriront ainsi les étonnantes propriétés du blob, cet être vivant inclassable. Ni animal, ni végétal, ni champignon, il fait office de recycleur dans nos bois. Pour aller encore plus loin, le CNRS offre la possibilité de participer à une expérience visant à étudier l’influence des changements climatiques sur le blob.

Quatre spectacles, dont deux destinés aux enfants de 4 à 12 ans et à partir de 6 ans, questionneront avec humour et poésie notre lien à la nature et aux gestes du quotidien. Des comédiens d’impro se promèneront sur le site du SPARKOH! et on y trouvera aussi des jeux anciens, un manège, des jeux de société Climat et un coin bricolage argile pour les plus petits.

Les stands et l’accès au musée pour les moins de 18 ans sont gratuits.

2. Sentiers d’art

Du 19 au 29 mai, Ciney, place Monseu, 23

En Condroz-Famenne, printemps rime avec art. Depuis plusieurs années déjà, des œuvres d’art sont installées dans la nature, entre les communes de Ciney, Hamois, Somme-Leuze, Havelange, Gesves et Ohey. Le circuit ainsi créé s’étend sur plus de 141 km et offre à voir près de cinquante œuvres appartenant au courant artistique du Land Art. Apparu dans les années soixante, il consiste à intervenir directement sur l’espace et les composantes du paysage avec des matériaux naturels comme des branches, feuillages, roches. La plupart des pièces sont donc éphémères et évoluent avec le temps jusqu’à leur dégradation. Cette année, treize artistes installeront huit œuvres supplémentaires lors d’une résidence de dix jours.

Douze circuits de 7 à 16 km permettent de découvrir une partie des œuvres. Ils ne sont pas balisés mais détaillés sur une carte (3€).

3. Le verre en fête

Du 20 au 22 mai, Charleroi, musée du verre

Bijoux, vitraux, sculptures, gravures, le verre peut prendre de nombreuses formes. Durant tout le week-end, 32 artistes feront la démonstration de leur talent pour graver, sculpter ou travailler le verre à la flamme. Ils seront également disponibles pour discuter de leur art.

4. L’intime en photo

Du 21 mai au 10 juillet, Flémalle, Centre wallon d’art contemporain

Deux photographes, François Goffin et Thomas Chable invitent Serge Giotti à présenter son travail sur l’intime. Un "AvventurA" qui se compose de photos de moments suspendus en Sicile, de paysages, de natures mortes mais aussi de clichés délicats de son amoureuse. D’autres artistes présentent également leurs propres images symbolisant l’intimité.

5. Brussels Nature Days

Du 21 au 29 mai, Bruxelles

La ville de Bruxelles est garnie d’espaces verts dont certains injustement méconnus. Brussels Nature Days emmène découvrir ces perles lors de promenades guidées qui démarrent à différents points de la capitale. Des films nature seront également projetés à Flagey du 23 au 29 mai. Le mercredi 25 mai, une journée animaux dans la ville vient compléter le programme.

6. Fêtes du Maitrank

Du 21 au 22 mai, Arlon, Hôtel de Ville

Chaque année à Arlon, le troisième week-end de mai, on célèbre le maitrank. Cette boisson typique consommée en apéritif et à la recette jalousement gardée coulera à flots dans le cœur du chef-lieu de la province de Luxembourg. Des harmonies et groupes folkloriques animeront les festivités. Un apéro concert est notamment prévu le dimanche matin.

7. Caravane Vanne

Le 22 mai, dès 10h, Tournai, place Saint-Pierre

Le Tour de France, c’est en juillet mais en attendant il y a la Caravane Vanne. Nul besoin d’être un champion de la petite reine pour participer à cette randonnée cyclo-touristique-fantaisiste de 18 km. Ceux qui ne pédalent pas sont également les bienvenus dès 16h30 au Parc Marvis pour la suite des festivités: concerts, animations enfants, spectacle de rue, bar et restauration.

Le week-end prochain (28 et 29 mai)

Montgolfière

Du 26 au 29 mai, Saint-Ghislain, Grand-Place

L’Ascension est fêtée en grande pompe à Saint-Ghislain. Durant quatre jours, artisans, brocanteurs, foods trucks, véhicules ancêtres, majorettes et montgolfière prendront possession du centre-ville. Avec comme point d’orgue des festivités le lâcher de ballons face à la gare.

Trappistes

Le 28 mai, de 14h à 17h, Blegny, Salle Saint-Jean Berchmans

Chimay bleue, Rochefort 8, Triple Westmalle ou Orval, elles seront toutes prêtes à être dégustées dans les stands installés à l’occasion de la sixième édition du Sentier des Trappistes à Blegny. Des trappistes étrangères (Tre Fontane, Spencer, Trappe) seront également disponibles.

La vie du port

Du 26 au 29 mai, Port de Blankenberge

Les fêtes du port à Blankenberge font découvrir aux visiteurs les activités maritimes d’antan. Des groupes folkloriques de pêcheurs ainsi que des groupes de musique contemporaine se promèneront dans le marché du port qui sera garni de stands où déguster du poisson et apprendre à le cuire.

