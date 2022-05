Les étapes de la recette:

1. Commencez par nettoyer soigneusement les feuilles d’ail des ours et couper la chicorée sauvage.

2. Cuisez ensuite les pois écossés une dizaine de minutes à la vapeur pour les garder croquants.Passez également rapidement la chicorée sauvage à la vapeur.

3. Pour la croûte, dans un bol, mélangez le beurre, la chapelure, l’huile d’olive et l’ail des ours haché pour obtenir une pâte homogène.

5. Faites préchauffer le four à 210°C. Coupez le carré d’agneau en deux et placez les deux tronçons serrés l’un contre l’autre de sorte à croiser les os de côtes au-dessus. Placez la viande dans un petit plat huilé et recouvrez sa surface du dessus avec la pâte à l’ail des ours. Pour une viande rosée, enfournez ±¼ d’heure en surveillant que la croûte colore sans brûler. Laissez-la ensuite reposer 10 minutes dans le four éteint.

6. Dans une poêle chauffée, faites revenir l’échalote puis ajoutez-y les pois et la chicorée sauvage.

7. Sortez la viande du four. Séparez les deux tronçons ou coupez les côtes du carré en gardant la croûte d’ail des ours sur la viande. Récupérez un peu de sauce verte du fond du plat où la viande a cuit et versez-la sur les assiettes.

