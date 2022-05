Si la qualité des pistes et de ce domaine en hiver n’est plus à démontrer, les Portes du Soleil séduisent également durant l’été les sportifs.

Des Gets à Châtel en passant par Morzine ou Avoriaz notamment, chacun pourra y trouver son compte, du sportif aguerri au plus novice.

Concentrons-nous sur les vététistes, ou plutôt les descendeurs, qui trouvent ici un petit paradis.

600 km de pistes balisées

Pistes larges, sentiers étroits, bike-park, parcours entre les arbres… le choix est large pour les vététistes. Pas moins de 50 pistes de descente ont été aménagées ces dernières années pour les amateurs de sensations extrêmes.

Avec ses 600 km de pistes balisées et ses 21 remontées mécaniques adaptées aux vélos, le domaine des Portes du Soleil est le plus grand espace aménagé pour la pratique du VTT en Europe.

Au cœur de paysages somptueux et variés, alternant entre forêts de sapins, alpages, larges pistes et petits sentiers, la randonnée en VTT est une bien agréable manière de profiter des bienfaits de la montagne en été.

Parce que oui, ce n’est pas réservé qu’aux sportifs, les stations l’ont bien compris. Le VTT en famille est au cœur des priorités aux Portes du Soleil.

Le domaine s’est adapté à toutes les formes de pratique du VTT: la descente donc, mais aussi des randonnées et balades plus calmes pour les familles. Les moins sportifs auront aussi le loisir de s’adonner au VTT électrique de plus en plus en vogue. Des pistes adaptées et de nombreux points de rechargement ont fleuri partout sur ce domaine.

Quel matériel?

Les plus aguerris auront emmené leurs vélos, soit un simple VTT ou des montures plus adaptés à la descente ou l’enduro. Par ailleurs, les magasins de location ont fleuri dans toutes les stations, à l’image de Santa Cruz, marque mondiale de renommée présente à Morzine et qui permet la location de vélos haut de gamme

" L’un des conseils les plus importants est de prendre du matériel de qualité pour votre confort et surtout votre sécurité ", commente la vendeuse.

Car la descente sur des pistes aussi sinueuses comporte évidemment des risques, comme pour le ski ou le snowboard d’ailleurs. Mais la sécurité est au cœur des préoccupations des stations des Portes du Soleil avec notamment un balisage adapté, des équipes de sauvetage circulant sur les pistes et des postes de secours très nombreux.

Retrouvailles avec les Pass’Portes

Les Pass’Portes du Soleil sont de retour fin juin. Quelques centaines de Belges ont déjà participé à cette épreuve de VTT. Et ils seront nombreux cette année.

©MATTHIEU_VITRÉ_

"Vous revenez des Pass’Portes? Elles ont eu lieu?"

Me promenant en Ardenne, avec le sac à dos de l’événement, je suis surpris de la question de cet homme, il y a quelques jours. C’est que la renommée des Pass’Portes a largement dépassé les frontières.

Car oui, les Pass’Portes du Soleil sont de retour après la période Covid. Encore en mode mineur en 2021, l’événement aura lieu les 24, 25 et 26 juin et attire des Belges chaque année. Ils étaient plus de 7% au départ de l’épreuve en 2019.

Les Pass’Portes, c’est une randonnée VTT en montagne à la découverte des paysages grandioses des Portes du Soleil. Entre 1000 m et 2450 m d’altitude, les vététistes se baladeront entre France et Suisse sur un parcours de 80 km avec un dénivelé négatif de 6000 m et un dénivelé positif de 1000m. Juste avant le Covid, près de 9000 vététistes avaient pris le départ.

Cette édition, avec un salon dans le centre des Gets, est aussi ouverte aux vélos électriques, de plus en plus nombreux, puisqu’un quart des vélos étaient électriques lors de la dernière édition. Pour la station de départ, vous avez le choix entre la France (Morzine, Avoriaz, les Gets, Châtel, Montriond/Les Lindarets) ou la Suisse (Champéry, Morgins, les Crosets). Précisons que ce n’est pas une compétition mais bien une randonnée sans classement, ni chronomètre. Juste pour le plaisir et les images plein la tête.