Des applications pour suivre son cycle menstruel

Plusieurs cas de figure

"Généralement ce sont mes patientes qui m’en parlent spontanément" , explique Patricia Nervo, gynécologue et chef de clinique au CHU de Liège, en gynécologie-obstétrique et en chirurgie endoscopique. Et toutes ne les utilisent pas pour les mêmes raisons.

"Il y a celles qui désirent interrompre leur contraception pour avoir un bébé: elles sont très méticuleuses et veulent connaître le moment le plus propice pour avoir un rapport sexuel. Et il y a celles qui ne veulent absolument pas de contraception orale, ni de stérilet… À ce moment-là, elles se réfèrent à ce calendrier pour éviter d’avoir des rapports pendant les moments à risque." C’est ce que faisaient nos grands-mères, rappelle-t-elle. "C’est la méthode Ogino."

Aujourd’hui, ce calendrier est donc connecté et à portée de main. "Mieux vaut s’assurer que son cycle est régulier, lorsqu’on suit cette méthode. Ce qui n’empêche pas le port du préservatif – mais pour une autre raison."

D’ailleurs, si vous avez des cycles totalement irréguliers, ce type d’application peut vous aider à garder "une sorte de récapitulatif", bien utile aussi pour votre gynécologue. "Ça nous aide, nous, à avoir une base un peu rigoureuse et à nous orienter."

Un outil rassurant

Douleurs au niveau pelvien, état de fatigue, fringales sucrées, ballonnements, prises de poids, maux de tête, irritabilité voire agressivité… Tardivement compris et accepté, le syndrome prémenstruel peut être difficile à vivre, rappelle Patricia Nervo. "Souvent, les patientes – et leur entourage – ne comprennent pas toujours leur modification d’humeur un peu avant les règles ou pendant. Ces applications peuvent donc être un outil rassurant pour les patientes, jeunes comme moins jeunes, et leur proche", indique notre spécialiste.

Plusieurs de ces applications proposent aussi des articles pour mieux comprendre la ménopause, la puberté, le sexe ou encore les sécrétions vaginales. Si vous avez des questions, mieux vaut en parler à votre gynécologue.

Envie d’essayer? Ces “apps” sont généralement gratuites. Quelques minutes suffisent pour répondre à quelques questions et lancer l’application.