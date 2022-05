Rihanna, la grossesse décomplexée qui inspire les autres femmes

" Hors de question d’aller acheter des fringues au rayon maternité" , déclarait la chanteuse dans les colonnes de la version américaine de Vogue, dont elle faisait la couverture le mois dernier. Rihanna préfère les pantalons taille basse, les crop-tops, les bottes de cow-boy, la dentelle, les talons hauts et les vestes en cuir, en vinyle ou en fourrure aux sweat-shirts amples que portent les femmes enceintes habituellement. " Mon corps réalise quelque chose d’incroyable en ce moment, expliquait-elle encore au magazine. C’est une période de fête, de célébration. Pourquoi devrais-je cacher ma grossesse? Pourquoi devrais-je avoir honte de mon corps? J’aime m’habiller, j’aime les vêtements et je ne vais pas m’en priver parce que mon corps est en train de changer."

«Enceinte, on peut aussi se sentir sexy»

" Une personnalité aussi influente que Rihanna peut faire évoluer la perception que la société se fait d’une femme enceinte, nous explique Caroline Dechamps, doula et thérapeute au sein du centre médical lié à la périnatalité et à la parentalité, Des Racines à la Vie, à Gembloux. " Le nombre de réactions suscitées par les tenues de la star tout au long de sa grossesse prouve que les choses sont en train d’évoluer. Elle affiche sa linea nigra, cette ligne qui peut apparaître sur le ventre durant la grossesse, elle porte des déshabillés qui montrent aux femmes qu’on peut se sentir sexy aussi en étant enceinte. Même si toutes les femmes ne sentiront pas à l’aise dans des tenues similaires à celles que porte Rihanna, il est important que ce genre de modèle existe, que les femmes puissent se référer à des images variées qui représentent la diversité des corps. Car, bien souvent, si les femmes développent un rapport conflictuel avec leur corps durant la grossesse, c’est parce que les médias, les magazines, les publicités leur renvoient des images de femmes et de mères parfaites. Elles se forgent alors une image erronée de ce à quoi est supposé ressembler un corps de femme enceinte. Il faut leur rappeler qu’elles sont sublimes. Peu importe l’âge ou la corpulence, il n’y a rien de plus beau que de porter la vie. "

Pour Rihanna, les fringues, quand elles sont bien choisies et collent à notre personnalité, ont même tendance à décupler la confiance en soi. "Je porte des pièces que je n’aurais jamais osé porter auparavant. Plus c’est léger, découpé, bridé, au mieux c’est."

À quelques semaines de son accouchement, Rihanna estime avoir réussi à bousculer les codes et repousser les limites de ce qui pouvait être jugé décent ou non pour une femme enceinte.

Couvrez ce sein que je ne saurais voir

Il y a 30 ans, Demi Moore posait nue en couverture de Vanity Fair et se faisait attaquerpour avoir osé afficher son ventre rond. À l’époque, il était très mal vu de photographier et de sexualiser ainsi une femme enceinte. L’historienne Françoise Thébaud raconte que dans les années 1930, le corps de la femme enceinte était considéré comme laid. Il fallait à tout prix cacher les ventres arrondis dans des vêtements amples. " Aller à la plage en maillot de bain était jugé comme un acte indécent." Des années plus tard, on commençait enfin à mettre en avant les femmes enceintes dans les médias et dans la publicité. "Mais pas n’importe quelles femmes , ajoute Elsa Boulet, docteur en sociologie. Des femmes blanches, jeunes, valides."

Injonctions contradictoires

La sociologue explique encore que, tout ce qui touche de près ou de loin à la sexualité et aux organes génitaux, devrait, pour certains, toujours relever de l’ordre privé. " Aujourd’hui encore, dit-elle, les femmes peuvent se sentir gênées de devoir allaiter en public. Parler de règles, de son accouchement peut encore être tabou."

"Les femmes sont constamment sujettes à des injonctions contradictoires, poursuit Elsa Boulet. On leur dit de continuer à prendre soin d’elles durant leur grossesse mais on les juge si leurs tenues sont trop sexualisées."

Un phénomène qui n’est malheureusement pas uniquement spécifique à la grossesse. " On entend le même genre de discours autour du rôle de mère. La société veut qu’une femme soit entièrement dévouée à son enfant mais qu’elle reste sexy pour son conjoint. Nous vivons dans une société patriarcale dans laquelle les corps féminins sont scrutés à la loupe et souvent dénigrés."

Même si la libération de la parole, notamment sur les réseaux sociaux, permet aux femmes de se détacher des idées conservatrices véhiculées par la société. « Sur Instagram, nous dit Caroline Dechamps, d e plus en plus de femmes affichent les photos de leur ventre après l’accouchement, ne gomment plus leurs vergetures. Des femmes qui n’ont rien à voir avec Kate Middleton au sortir de la maternité. »