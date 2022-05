Comment entretenir et/ou remettre à neuf son paquet?

Protection et entretien

Lorsqu’on veut maintenir son parquet en état, il est d’abord nécessaire de le protéger dès sa pose. Plusieurs méthodes s’offrent à vous pour cela. Huile, cire, vernis ou encore vitrification, la couche de finition appliquée dépend du rendu que vous voulez obtenir. Si vous préférez un parquet à l’aspect naturel, privilégiez les cires et les huiles. Si vous recherchez un aspect brillant, qui sera aussi largement plus facile à entretenir par la suite, mieux vaut se diriger vers les vernis ou la vitrification. Sachez toutefois qu’il existe aujourd’hui des vitrificateurs et vernis qui offrent un aspect mat au sol.

Selon la finition choisie, l’entretien pourra différer. Dans tous les cas, évitez de laver votre parquet à grandes eaux, il risquerait de s’abîmer plus rapidement et pourrait gondoler ou gonfler. Un coup d’aspirateur ou de balais suivi du passage d’un torchon humide suffit amplement, avec un produit adapté à votre type de sol. Pour les parquets cirés, il est recommandé d’appliquer une couche de cire tous les deux à trois ans. Pour les parquets huilés, on conseille généralement de poser une nouvelle couche d’huile tous les ans pour qu’il conserve son aspect initial.