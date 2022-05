5 recettes pour le barbecue - Comment faire manger des pommes à ses enfants - 4 choses à savoir sur la «simili-viande»: découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Dis-moi ce que tu manges par Francine Desille

Si de nombreuses familles belges ont ouvert grand les bras aux Ukrainiens, concrètement, ça n’est pas toujours évident. On parle de choc des cultures. Et la culture d’un pays, ce sont ses habitudes, dont les habitudes alimentaires. L’espace d’un week-end, j’ai accueilli chez moi la famille ukrainienne hébergée par ma sœur. Qui m’avait prévenue: "ils ne mangent pas comme nous, ils prennent de la soupe et des pâtes le matin et dînent vers 15h".

Étant donné que, pour moi, le signe le plus probant de l’hospitalité, c’est celle de la table, j’ai voulu mettre toutes les chances de mon côté en garnissant le frigo de quantité de victuailles. C’est sûr, Galyna, Tetiana et Artem allaient trouver leur bonheur. Eh bien, que nenni! Je me suis plantée!

Après leur avoir fait comprendre (Google traduct, ils ne parlent pas anglais) qu’ils pouvaient se servir et cuisiner selon leurs envies, ils m’ont demandé de les conduire dans un supermarché. Et là, ils ont cherché (vainement) de l’huile de tournesol et ont acheté un chou et des pommes.

Voilà l’erreur, le chou qui manquait au sein de ma panoplie de poireaux, courgettes, tomates, poivrons, concombre, champignons… et les pommes au sein des poires, bananes, oranges, ananas, fraises… Mais ouf! j’ai eu l’occasion de me rattraper un peu en les emmenant déguster une glace artisanale. Et vous savez quoi: pistache en ukrainien se prononce comme en français.

Ben oui, on se comprend et on se retrouve tous autour de la gourmandise des plaisirs sucrés.

RECETTES

Les fraises en version sucrées ou salées

Rouges et bien dodues, les fraises annoncent le retour de la belle saison. On les déguste en version sucrée ou salée, de l’entrée au dessert.

+ A LIRE

Barbecue de pommes de terre et ses sauces

La saison des barbecues est bel et bien lancée. Voici une recette qui devrait ravir les amateurs de sauce.

+ A LIRE

Les véritables samoussas indiens

Les samoussas! Le délice des délices de la cuisine indienne! En apéritif, en entrée ou même en plat principal, cette recette est ultra-simple et rapide.

+ A LIRE

Cinq recettes pour accompagner votre barbecue

Le plaisir du barbecue, c’est cuisiner et manger dehors, prendre le temps, partager un moment convivial… Pour accompagner les grillades, voici cinq recettes pour changer des carottes râpées.

+ A LIRE

DANS L’ACTU

Villers-la-Ville: 18000 pieds de vigne plantés en trois jours à Tilly

Matthieu Roy, d’origine alsacienne, a trouvé la parcelle dont il rêvait à Tilly. Après s’être formé, il se lance dans une grande aventure…

+ A LIRE

3 raisons de mettre le premier StrEat Fest au menu de votre week-end à Bruxelles

Hybride entre festival gastronomique et musical, le premier StrEat Fest branche ses fourneaux à Tour & Taxis du 12 au 15 mai 2022.On y annonce quelques VIPdes becs de gaz et du micro.L’Avenir vous glisse 3 raisons de vous en lécher les babines.

+ A LIRE

Réussir à faire manger des pommes à ses enfants

Faire manger 5 fruits et légumes par jour à ses enfants n’est pas toujours chose aisée. Pour qu’ils apprécient les pommes, nous vous proposons des activités créatives qui mettent à l’honneur ce fruit aussi juteux que croquant.

+ A LIRE

Un candidat emblématique s’en va: qui a été éliminé de Top Chef? (vidéo)

Le chef américain Mike Bagale était l’invité de ce douzième épisode. Pour l’occasion, ce cuisinier avant-gardiste a demandé aux candidats d’imaginer une expérience de dégustation inédite.

+ A LIRE

«Dinner in the sky» redécolle à Bruxelles dans le ciel de la Basilique de Koekelberg

Le fameux Dinner in the Sky revient à Bruxelles.La plate-forme accueillant des chefs belges stars surplombera la capitale du 10 au 19 juin prochain. Il y aura 32 places par "vol" à côté de la Basilique de Koekelberg.

+ A LIRE

Du café belge importé par voilier

Il aura fallu deux mois pour que la cargaison arrive à bon port. Parti de Santa Maria en Colombie, c’est dans le port de Bordeaux que les 22 tonnes de grains verts issus de l’agriculture bio ont été déchargées, après deux mois de mer

+ A LIRE

Quatre choses à savoir sur la «simili-viande»

Séduisant des consommateurs sensibles au bien-être animal ou attentifs à leur santé, les "simili-carnés" ont conquis les supermarchés du monde entier.

+ A LIRE

L’Indrani, un lodge éco-responsable à Loupoigne

L’Indrani Lodge de Loupoigne s’agrandit et fait rimer luxe avec écologie. L’Indrani Lodge de Loupoigne s’agrandit et fait rimer luxe avec écologie. A la tête de son restaurant "Éléments", on retrouve Sebath Capela . À 30 ans, ce jeune chef, semble avoir trouvé sa place entre les exigences écologiques des propriétaires du lodge et ses propres aspirations à travailler avec des produits locaux et de qualité.

+ A LIRE

Warisoulx: quand le soleil ramène sa fraise, la saison de l’«or rouge» peut commencer (photos)

Le soleil a donné le coup d’envoi de la saison des fraises de pleine terre.À la ferme du Warichet, on se lève tôt pour les cueillir à la fraîche. On y transforme aussi l’"or rouge" en yoghourt et en glace, toujours avec le bon goût naturel au centre de tout.Ambiance entre deux lignes.

+ A LIRE

EdA - Florent Marot

Florian Didriche, meilleur artisan boulanger

C’est une distinction de plus pour Florian Didriche qui tient la boulangerie-pâtisserie Transparence à Paliseul depuis 2015.

+ A LIRE

Un roof top bar à Bozar: pour des moments sympas entre ciel et terre

Un nouveau roof top bar ouvrira ce vendredi 13 sur les toits de Bozar. L’occasion de prendre un pot tout l’été en s’élevant quelque peu.

+ A LIRE

© Jacques Duchateau Solar roof top bar à Bozar © Jacques Duchateau

AGENDA

Beer marathon

Du 21 au 23 mai, Liège, Gare des Guillemins; Ce marathon festif est destiné aux coureurs qui ont envie de se divertir. Au programme: 42 kilomètres agrémentés de 16 étapes houblonnées, à faire en moins de 6h30 le samedi 22 mai. Cette année, les participants sont invités à venir déguisés selon la thématique des années 90. www.beerloversmarathon.be

Streat Fest

Du 12 au 15 mai, Bruxelles, Tour & Taxis. Durant quatre jours, plus de cinquante chefs et restaurants proposent leur vision de la street food à Tour & Taxis. La première édition du Streat Fest entend combiner ateliers, street art, musique et, bien sûr, gastronomie. www.streatfest.be

LERESTO

On a testé le resto Sauvage à Angleur

Le chef Hyun Frère © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Le chef ne manque pas de culot et son enseigne sonne comme une invitation à revenir à la nature. Résultat: une cuisine pas comme les autres sur des assiettes aussi surprenantes qu’élégantes.

+ A LIRE