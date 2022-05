Se prélasser, oui, mais aussi se protéger du soleil

Alors que les chiffres de cancer de la peau explosent et ne laissent rien présager de bon pour les années à venir, 57% des personnes interrogées déclarent regretter de ne pas s’être protégées davantage des risques solaires par le passé.

Un effet Covid?

Autre constat inquiétant, 88% des répondants n’utilisent pas systématiquement de mesures de protection lors de leur exposition au soleil, et 15% n’utilisent jamais de crème solaire. Près de la moitié des répondants ne pensent pas que les crèmes solaires protègent efficacement du cancer de la peau (50%) et même des coups de soleil (40%). Autres idées fausses qui circulent toujours: il ne serait pas utile de se protéger par temps nuageux ou pendant l’hiver. Ainsi, 77% des répondants à l’échelle mondiale ont déclaré ne pas se protéger du soleil tout au long de l’année, mais seulement lors des journées chaudes et/ou leurs vacances. Ou encore, selon 44%, les personnes déjà bronzées auraient moins voire plus du tout besoin de se protéger. Selon les auteurs, "les mauvaises habitudes sont notamment favorisées par les nombreuses communications sur les risques de carence en vitamine D en période de Covid." Ainsi, 87% affirment que l’exposition au soleil leur permet de synthétiser de la vitamine D et 82% estiment que l’exposition solaire leur donne de l’énergie. "Nombreuses sont les personnes à s’exposer plus que nécessaire et ce sans protection solaire" , regrette le laboratoire dermatologique, qui pointe aussi les standards de beauté: 72% de la population mondiale revendique le fait qu’une peau bronzée est attrayante, 64% qu’elle donne l’impression d’être en bonne santé, et 49% qu’il est inenvisageable de rentrer de vacances sans être bronzé…