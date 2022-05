Entre 4 et 6 mois

Avant 4 mois, le système digestif du bébé est encore trop immature pour pouvoir ingérer autre chose que du lait maternel ou infantile. Après 6 mois, le lait ne suffit plus à couvrir tous les besoins nutritionnels. Pour savoir quand commencer, les parents doivent suivre leur instinct, se référer à l’avis de leur pédiatre et observer le comportement de leur enfant. Est-ce que bébé tente d’attraper des objets et essaye de les porter à sa bouche par lui-même? Est-ce qu’il s’intéresse aux aliments qui se trouvent dans votre assiette?

Bébé assis

Votre enfant doit également être capable de tenir assis (pas de s’asseoir par lui-même, ce qui arrive plutôt vers 8 ou 9 mois). Il faudra, en effet, qu’il puisse être incliné à 90 degrés dans sa chaise haute afin d’éviter tout risque d’étouffement.

Attention, toutefois, à ne pas confondre l’étouffement et le réflexe nauséeux. Pour protéger leurs voies respiratoires et leur faire comprendre qu’ils ne sont supposés ingérer que du liquide, les nourrissons naissent avec un réflexe nauséeux. S’ils identifient autre chose que du lait (un anneau de dentition, une tétine, un aliment, etc.) dans leur bouche, ils ont, par réflexe, un haut-le-cœur. Pas de panique, ce réflexe nauséeux, s’il est parfois impressionnant, est tout à fait sans danger.

Alimentation mixte

Si votre enfant est gardé, il est possible que la structure en charge de sa surveillance s’oppose à pratiquer la DME. Vous pouvez alors opter pour une alimentation mixte et proposer des purées à votre enfant lorsqu’il est gardé et des aliments solides lorsqu’il est avec vous. Les deux ne sont pas incompatibles.

De la nourriture adaptée

La nourriture ne peut cependant pas être présentée aux bébés n’importe comment. Il faut, par exemple, proposer des bâtonnets de légumes dont la longueur équivaut à celle d’un doigt d’adulte afin qu’il soit capable de les attraper. Le diamètre des aliments doit être d’au moins 3 cm. Lorsqu’on démarre la DME, les aliments doivent pouvoir être écrasables au doigt ou fondre en bouche puisque bébé n’a pas encore de dents. Dans leur ouvrage, Christelle Courrège et Fanny Abadjian proposent un tas de recettes originales et de conseils pour les novices qui souhaitent s’essayer à la pratique.

«Mon bébé commence la DME», de Christelle Courrège et Fanny Abadjian (éd. Albin Michel)