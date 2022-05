MG5: le break 100% électrique, sans concurrence

La marque chinoise MG profite de la tendance pour étoffer sa gamme européenne avec ce break produit en Angleterre, qui ne sera disponible chez nous qu’avec des batteries dans l’estomac. Deux capacités sont disponibles.

320 ou 380 km

La version de base est animée par un moteur électrique de 177 ch (130 kW) pour 280 Nm de couple, et d’une batterie de 50,3 kWh qui lui confère une autonomie de 320 km, plutôt bien respectée dans les conditions de notre essai routier. La recharge à 80% ne demande que 5,4 heures en triphasé 11 kW, et 40 minutes en charge rapide jusqu’à 87 kW.

Vu le prix d’attaque fixé à 33985 €, peu élevé pour une voiture électrique de ce gabarit (4,6 m de long), cette version devrait intéresser les particuliers qui n’ont pas à se farcir de longs trajets. La version "long range" propose 380 km d’autonomie, portée par la combinaison d’un moteur moins puissant (156 ch, soit 115 kW), mais dont le couple reste identique, et d’une batterie plus grande, de 61,1 kWh.

Sans être un foudre de guerre, ce MG 5 se révèle très agréable à conduire, fort silencieux, et doté d’un réglage de suspension neutre, privilégiant le confort.Curieusement pour un break, on s’y sent assis haut, comme dans un SUV.À l’arrière, les passagers disposent de suffisamment d’aisance.

Bien conçu, le coffre ne pâtit pas de l’électrification. Avec un honnête 497 litres, il se révèle profond.Du coup, le seuil de chargement aurait pu se dessiner moins haut.Un double plancher permet d’obtenir une surface presque plane, dossiers rabattus, et le total de chargement atteint 1367 litres. La finalité d’un break reste, après tout, son côté pratique. Tout électrique qu’il soit, celui-ci peut encore accueillir 75kg de charge sur le toit et dispose d’une capacité de remorquage jusqu’à 500 kilos.