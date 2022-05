Voyage en République dominicaine: l’île aux multiples atouts

La République dominicaine, qui forme avec sa voisine Haïti l’île d’Hispaniola, est située dans l’archipel des Grandes Antilles, au sud-est de Cuba. Bordée à la fois par l’océan Atlantique au Nord et par la mer des Caraïbes au Sud, l’île jouit d’importantes variations climatiques. La côte atlantique est très humide et verdoyante, au contraire du sud de l’île, au climat plus aride et plus sec. Le pays étonne également par son relief très vallonné: 65% de son territoire est composé de montagnes et de collines; le Pico Duarte, culminant à 3098 m, en étant le sommet le plus élevé. Avec une température moyenne annuelle de 25°C, la météo y est agréable tout au fil de l’année.

Joyaux naturels

À dix kilomètres à l’est de Saint-Domingue, sur la route menant à Punta Cana, se trouve le parc national des Tres Ojos (Trois Yeux, NDLR). L’atmosphère paisible qui règne dans ce site naturel, composé de trois étendues d’eau douce nichées dans des grottes calcaires, contraste avec l’agitation de la capitale et ses quelque 3,5 millions d’habitants. Si la baignade y est malheureusement interdite, les lacs sont époustouflants de pureté et stalactites et stalagmites qui se sont formées sur leurs parois au fil du temps impressionnent. N’hésitez pas à emprunter la petite barque qui vous emmènera à la découverte du "quatrième œil", appelé "Los Zaramagullones", un quatrième lac entouré de lianes et de végétation luxuriante.

À l’extrémité orientale de l’île se situe la région touristique de Punta Cana. Cette zone côtière, réputée pour ses longues étendues de sable fin et ses eaux transparentes, abrite de nombreux complexes hôteliers, pour la plupart très luxueux. Si l’on s’aventure en dehors de ces mastodontes touristiques, il est toutefois possible de découvrir de véritables pépites. Par exemple, la plage de Macao, l’une des seules plages publiques de la région, séduit par son aspect plus authentique. Fréquentée par de nombreux locaux, elle fera le bonheur des apprentis surfeurs et des plongeurs.

Des réserves naturelles

Une excursion sur l’île caribéenne de Saona, en partie classée réserve naturelle, est également un incontournable si vous logez près de Punta Cana. Accessibles en bateau ou en catamaran depuis le port de Bayahibe, les plages de cette île tropicale comptent parmi les plus belles que la République dominicaine ait à offrir. Les lagons bleu turquoise, le sable blanc aux grains extrêmement fins et les innombrables palmiers constituent un véritable petit paradis, d’ailleurs très prisé par les réalisateurs de films en quête d’un décor idyllique. En outre, l’île a l’avantage de ne compter aucune construction bétonnée, à l’exception d’un petit village typique de pêcheurs. La pureté de ses lagons permet également d’observer à l’œil nu des étoiles de mer et des tortues. Un vrai régal pour les yeux!

Richesses historiques et culturelles

©Wirestock — stock.adobe.com

La capitale Santo Domingo (NDLR: Saint-Domingue en français), qui fut la première capitale du royaume espagnol, est une étape incontournable de tout séjour en terres dominicaines afin d’en comprendre son histoire riche et mouvementée. Sous domination espagnole durant plusieurs siècles après l’arrivée de Christophe Colomb en 1496, l’île a ensuite été envahie par les pirates britanniques puis brièvement colonisée par les Français, avant de finalement gagner son indépendance en 1844. Le centre historique de Santo Domingo, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, regorge de constructions espagnoles datant de cette époque coloniale. La cathédrale Notre-Dame de l’Incarnation, qui fut la première construite dans le Nouveau Monde, vaut absolument le détour, tout comme l’université datant de 1538, ou encore la maison de la famille Colomb, aujourd’hui transformée en musée. Les ruelles pavées bordées de petites maisons colorées et fleuries, ainsi que les innombrables places ensoleillées accueillant régulièrement des marchés, apportent un cachet inégalable à ce quartier historique de la ville. La partie moderne de la capitale, très multiculturelle, est davantage industrielle et commerciale, et ses constructions bétonnées rappellent celles d’autres grandes métropoles latino-américaines. L’imposant Palacio Nacional, résidence officielle du Président Luis Abinader, ainsi que le Phare de Colomb, situé dans la banlieue est de la ville, valent toutefois le coup d’œil.

Rhum et cigares

Une escapade à Santo Domingo est également l’occasion de découvrir les produits locaux qui font la renommée des Dominicains sur la scène internationale. La visite d’une distillerie de rhum ou un détour par une fabrique de cigares sont de véritables musts.

©Thomas — stock.adobe.com

Depuis environ 25 ans, la République dominicaine, dont les cigares sont réputés moins piquants et amers que leurs concurrents cubains, est en effet devenue le premier pays producteur et exportateur de cigares premium au monde. En vous arrêtant dans un restaurant typique, vous aurez également le loisir de déguster un succulent arroz con habichuela (plat de base composé de riz, de poulet et de haricots) ou de savoureuses bananes plantins, le tout ponctué par un excellent cafecito (NDLR: petit café). À ne pas manquer non plus, les concerts de bachata et merengue, dont les rythmes endiablés et sensuels vous feront certainement esquisser quelques pas de danse. "En République dominicaine, on fait de la musique, du rhum et des cigares: pour les touristes, c’est un véritable divertissement, et pour nous, ça fait de l’argent" résume parfaitement notre guide local Kelvin Lopez, un brin amusé.