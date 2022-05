Question jardin: comment lutter contre les limaceset les escargots?

Y a-t-il de bonnes et de mauvaises limaces?

Au jardin on rencontre les limaces surtout là où le sol est argileux ou argilo-calcaire. De plus elles sont surtout actives la nuit et sont au summum de leur activité quand la température est comprise entre 15 et 20°C et que l’humidité ambiante est suffisamment élevée. C’est ainsi qu’on peut les voir en grand nombre après une pluie d’orage par exemple. À noter qu’il existe plusieurs espèces de limaces dans nos régions. Les grosses limaces dites «rouges», les petites limaces noires (petites mais particulièrement voraces) et la précieuse limace tigrée, précieuse parce qu’elle est surtout carnivore et s’attaque aux autres limaces!

Et les escargots?

Ici aussi nous pouvons rencontrer plusieurs espèces au jardin. Le petit-gris apprécie particulièrement les orties mais en bon végétarien il n’hésite pas à grignoter les petites plantes du potager ou des massifs fleuris. L’hélice des jardins, reconnaissable à sa coquille colorée, aime par-dessus tout les feuilles des arbres fruitiers et en particulier celles des pommiers. Quant à l’escargot de Bourgogne il fait un peu figure de géant avec ses 4-5 cm et son poids qui peut varier de 25 à… 45 g.

Existe-t-il des solutions non toxiques pour éloigner ou éliminer les limaces?

Dans la zone potager, il est possible de mettre en place un «barrage» végétal en plantant des végétaux que limaces et escargots n’apprécient guère comme l’ail, le fenouil et les oignons. Les pièges à la bière sont efficaces mais il ne faut pas en placer un trop grand nombre sous peine de voir les limaces du voisinage affluer vers votre jardin. Les granulés à base de métaldéhyde sont à proscrire absolument car toxiques pour la faune et l’environnement mais ceux à base de ferri-phosphate peuvent être utilisés même en jardinage biologique. Et puis nous avons aussi des alliés avec les hérissons, les musaraignes, les pies, les corneilles et notre fameuse limace tigrée.

