J’ai beau être matinal…

C’est un de ces samedis que j’ai entamé dès potron-minet en compagnie du collègue Arnaud. Papa lui aussi, je ne doutais pas qu’il allait sans doute goûter l’anecdote que j’étais sur le point de lui livrer, entre "deux" actus à traiter pour le site…

À l’approche de 9h, j’ai entendu des "cris", en provenance du rez-de-chaussée, mais, n’en doutez pas un seul instant, tout à fait perceptibles au 2eétage. Par expérience surtout et par espoir (toujours) d’une hypothétique accalmie, je n’ai pas tout de suite réagi à cette énième (euphémisme) prise de tête entre frère et sœur… Le sujet de la discorde? L’état de rechargement/épuisement de la tablette de l’un et de l’autre, et surtout l’accès à la prise d’électricité, il est vrai idéalement située, juste à côté du canapé, dans lequel ils peuvent s’asseoir tout en rechargeant les batteries. Pratique. Trop manifestement. Zoé, 9 ans dans moins d’un mois, cria à l’injustice, estimant (à raison) que la tablette de Lucas, bientôt 11,5 ans, était assez rechargée, puisqu’à 99%. Plein de sang-froid face à un père pourtant quelque peu tendu pour le coup, il osa un "bin quoi, 99% c’est pas 100%".

VOTREAVIS Seriez-vous prêt à devenir famille d’accueil?

La Chambre d’Amy vient de s’installer à Malmedy, pour sensibiliser les passants à l’accompagnement en accueil familial.

Et vous, seriez-vous prêt à devenir famille d’accueil?

Donnez votre avis ici .

Dans l’actu

Covid: des chercheurs de l’UCLouvain ont trouvé le moyen d’empêcher le virus d’infecter les cellules

Des chercheurs de l’UCLouvain ont identifié la clé qui permet au virus du Covid d’entrer dans les cellules. Ils ont même réussi à bloquer la serrure. C’est une découverte importante car elle devrait déboucher sur un traitement antiviral.

Une prothèse du coude sur mesure imprimée en 3D, «première mondiale» pour ce Verviétois

Près de 6 ans de galère médicale pour ce Verviétois qui vient de bénéficier d’une prothèse de coude unique en son genre.

Le marché du photovoltaïque explose, les délais aussi

Avec l’augmentation du coût de l’électricité, c’est la ruée sur les panneaux solaires .Les demandes affluent des particuliers, PME, Communes.

En pratique

Quand passera la Belgique, qui sont les favoris… Tout ce qu’il faut savoir sur l’Eurovision 2022

Qui sont les grands favoris? Quand regarder la prestation de Jérémy Makiese qui défendra la Belgique? Voici un récapitulatif des informations principales de cette 66e édition de l’Eurovision .

CEB: retrouvez nos trois quiz de français, math et éveil pour t’entraîner avant l’examen!

Les épreuves du CEB approchent à grands pas... On vous propose de tester les connaissances avec nos différents quiz de français, math et éveil.

L’agenda du week-end

Ce week-end sera animé , qu’on teste le meilleur de la street food, ou bien qu’on pénètre dans un musée à une heure insolite… Voici une sélection des événements des 14 et 15 mai, par la rédaction du Deuzio, supplément détente et loisirs des journaux L’Avenir.

Coups de coeur

Avec Slowby, enfourchez le vélo et sortez la tente pour découvrir la Belgique à votre rythme (grand angle)

Prendre le temps de découvrir la Belgique à vélo, de planter sa tente chez les habitants , tout cela grâce à Slowby, un nouveau service belge.

Le samedi, ils préparent leur avenir à TADA (vidéo)

Tous les samedis, environ 700 enfants se réunissent dans des écoles de Molenbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Anderlecht et Schaerbeek (Région de Bruxelles-Capitale). Ils découvrent des métiers… et bien d’autres choses!

Vidéo | L’orangerie: un zeste d’événements au domaine de Lonzée

Dans la famille Mélot depuis cinq générations, le domaine de Lonzée se mue en un lieu privilégié pour l’organisation d’événements avec une orangerie pour atout charme.

«Back in Namur»: une journée pour fêter AC/DC sur le roc de la citadelle, le 24 juin

Il y a bientôt 42 ans, AC/DC se produisait à Namur. Un événement sera entièrement dédié au groupe, le 24 juin , à la veille du Verdur Festival. Avec notamment son ancien batteur,Chris Slade, à l’affiche.

Au Canada, les chiens s’invitent au bureau de leur maître et la pandémie n’y est pas pour rien

Selon un récent sondage Léger mené pour PetSafe, un Canadien sur deux (51%) soutient l’idée d’amener son chien au bureau .