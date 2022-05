Du 12 au 15 mai, Bruxelles, Tour & Taxis

Durant quatre jours, plus de cinquante chefs et restaurants proposent leur vision de la street food à Tour & Taxis. La première édition du Streat Fest entend combiner ateliers, street art, musique et, bien sûr, gastronomie.

On retrouve notamment des adresses réputées comme Hors-Champs de Stefan Jacobs, El Cuchillo, le Gramm de Kenzo Nakata. Mais aussi des spécialistes de la street food: Monella de Ugo et Franscesco, Mo Mo, Smash, Ganesh, Bia Mara. Les fans de Top chef peuvent quant à eux tester les recettes de Logan, candidat belge de l’édition 2022.

Parallèlement, le festival invite à participer à des cours de cuisine classique, à des ateliers pour apprendre les accords fromage/bière ou thé, des cours de cuisine écoresponsable, d’œnologie et de mixologie ou encore des conseils sur la manière de prendre un plat en photo pour Instagram. Le Streat Fest, c’est également un marché de producteurs et artisans venus présenter leur savoir-faire made in Belgium.

Toutes ces découvertes culinaires sont accompagnées par une programmation musicale et festive: artistes de rue, circassiens, grapheurs, DJ, rockeurs, tandis qu’un kids corner accueille les plus jeunes.

www.streatfest.be

2. Suivez mon regard

Le 14 mai, de 18h à 23h, Morlanwelz, Musée royal de Mariemont

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée royal de Mariemont propose de visiter les lieux de manière insolite. De 18h à 19h, ce sont les enfants à partir de 5 ans qui sont à l’honneur avec "La vie des objets du musée". Soit quatre pôles d’activités: des visites des collections, de l’expo La Chine au féminin, une aventure moderne et un atelier papiers découpés.

De 19h à 20h, pour les enfants de 5 à 8 ans: une lecture découverte de livres jeunesse sur la Chine et l’Asie ainsi qu’un spectacle de marionnettes taïwanaises.

Les adultes, quant à eux, peuvent choisir leur activité en arrivant au musée. Lectures de textes, visite des collections Femmes d’Égypte, La Chine au féminin ou encore En avoir dans le crâne à l’époque mérovingienne.

www.musee-mariemont.be

3. Monster Parade

Du 13 mai au 3 juillet, Namur, Musée des arts décoratifs

L’artiste David Lambois crée des figurines, peintures et jouets d’art inspirés du monde des arts forains, du cirque et de l’époque Victorienne. Dans le cadre de l’événement The Circus we are, il expose ses créatures au Musée des Arts décoratifs de Namur. Un univers burlesque et poétique à découvrir en famille.

4. Expo décoloniale

À partir du 14 mai, Mons Memorial Museum

Pour comprendre les racines des problématiques du racisme et du colonianisme, le Mons Memorial Museum s’est associé à Pitcho, un jeune artiste aux multiples facettes. Ils proposent une expo intitulée "Identités décoloniales. De l’Afrique à Mons" pour interroger la mémoire coloniale des habitants de la région de Mons.

www.monsmemorialmuseum.mons.be

5. Tontegrange

Les 13, 14 et 15 mai, Tontelange

Le Festival Tontegrange garde ses habitudes, ancrées depuis 2013. L’après-midi du samedi est consacrée aux enfants et aux familles. Au programme: de nombreux ateliers créatifs, trois spectacles et un concours du maitrank artisanal.

Le dimanche, artistes et artisans donnent rendez-vous dans les granges et garages avec des spectacles.

www.tontelange.be

6. L’art de la céramique

Du 14 mai au 22 juin, Andenne, Centre culturel

Ceramic Art Andenne, ce sont plus de huit expositions, dans cinq lieux différents à Andenne et ses alentours. Soit le plus grand événement dédié à la céramique contemporaine en Belgique. Cette fois-ci, les artistes venus de Corée du Sud seront mis en avant aux côtés de différentes expos. Ce 14 mai est consacré à des conférences.

www.ceramicartandenne.be

7. Twenty Art Fair

Du 11 au 15 mai, de 11h à 19h, Bruxelles, Palais 3, Brussels Expo

La première édition de la Twenty Art Fair a pour but de célébrer les différents mouvements artistiques du 20e siècle. Belle Époque, Art nouveau, Art déco, surréalisme, mobilier vintage mais aussi design et art contemporain seront représentés par une cinquantaine d’exposants belges et internationaux à travers des éléments de mobilier, peintures, objets, sculptures et bijoux.

www.twentyartfair.be

Le week-end prochain (21 et 22 mai)

Histoires d’ours

Le 21 mai à 17h45, Grottes de Han

Tantôt dangereux, tantôt tendre, l’ours brun véhicule une foule d’images dans l’inconscient collectif. Le domaine des grottes de Han propose de le (re)découvrir en allant à la rencontre des six habitants du parc animalier, en compagnie d’un guide et de ses anecdotes.

Réservation obligatoire au 084 37 72 13 ou reservations@grotte-de-han.be

Rallye des arbres

Le 22 mai, dès 10h, Ellezelles, Ecomusée du Pays des Collines

Un circuit de 35 kilomètres vous fera passer par les paysages du Pays des Collines. Cette année, la promenade sera axée sur les haies, ces clôtures naturelles des champs et prairies qui jouent un rôle essentiel pour la biodiversité mais qu’on a quelque peu oubliées.

Réservation obligatoire: 0489 16 93 10 ou info@ecomusee.eu

Beer marathon

Du 21 au 23 mai, Liège, Gare des Guillemins

Ce marathon festif est destiné aux coureurs qui ont envie de se divertir. Au programme: 42 kilomètres agrémentés de 16 étapes houblonnées, à faire en moins de 6h30 le samedi 22 mai. Cette année, les participants sont invités à venir déguisés selon la thématique des années 90.

Inscription : www.beerloversmarathon.be