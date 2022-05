On a testé le resto Sauvage à Angleur, les saveurs inédites d’une cuisine très inventive

Il s’amuse au fourneau

Adolescent, Hyun Frère ne soupçonnait pas que la cuisine puisse être un vrai métier. Artiste et bohème, il étudiait les arts plastiques à Saint-Luc tout en rêvant de tourner des films. Aujourd’hui encore, il coiffe un bonnet de docker, comme pour revendiquer une appartenance cool. Il a découvert la gastronomie en autodidacte et souvent en y allant au culot. Il a fait ses armes au Jardin des Bégards de François Piscitello, à Liège, et chez Arabelle Meirlaen, à Marchin. Mais il a voulu oublier tout ce qu’il y avait appris, pour être sûr de cuisiner en toute liberté. Il trouve son inspiration en Asie, c’est certain, mais aussi au Mexique ou en Inde. Il s’amuse, le fourneau étant son terrain de jeux. Il invente des cuissons et choisit les meilleurs produits. Il ne connaît pas les fonds auxquels il préfère les jus épicés et l’élégance des bouillons. Il aime travailler les amertumes. Il utilise les fermentations de légumes comme des vinaigres. Souvent, la base de son plat est végétale, le légume prenant le pas sur la viande ou le poisson. Il dresse ses assiettes de façon à ce que le client mange tout en même temps et que les saveurs éclatent en feu d’artifice sur le palais. Tout cela donne des mets toujours raffinés et souvent surprenants.

L’air noir dans le jus d’agneau

Et le chef ne devait plus s’inquiéter, tout allait plaire à Marie et Simon. Les asperges sont servies avec des fleurs de cerisier japonais fermentées et ce qui ressemble à un beurre blanc sans l’être. La langoustine est accompagnée de chou-fleur. La lotte à l’oseille est rôtie à la broche, à la façon d’un méchoui. Le cochon ménapien, race ancienne élevée par la famille Dierendonck à Coxyde, est confit puis effiloché sur un toast bien nourri à l’huile d’olive et accompagné de morilles. Sur l’assiette d’agneau, la star est l’ail noir aux saveurs sucrées et acidulées rappelant un peu celles du vinaigre balsamique et de la réglisse. Il est associé à du miel fermenté pour faire une sorte de caramel venant relever le jus de cuisson. Le dessert, lui aussi, est une jolie création: orange sanguine, baba au Campari, yaourt et basilic. Sur le menu précédent, il était légumier, construit comme une entrée: glace aux cèpes, croustillant de topinambour et une mousse de persil.