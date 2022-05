On a testé le resto La Part des Anges à ragnies: un établissement hors des sentiers battus

On est à Ragnies, près de Thuin, un des plus beaux villages de Wallonie, label que lui valent son habitat traditionnel, son château et ses imposantes fermes en pierres calcaires.

Le restaurant est posé sur la place, en face de l’église et d’un remarquable tilleul. C’est, depuis 12 ans, l’affaire d’Adrien Derenzis et Aurélie Flamant, en binôme au travail comme à la ville. Elle est Montoise et, par amour, a renoncé à la psychologie pour le rôle de maîtresse de maison et sommelière. Il est Binchois aux origines belgo-italiennes. Il se souvient des pâtes fraîches à toutes les sauces que lui préparait la nonna, des macaronis à la cassonade qu’il mangeait chez la grand-mère. Il a appris le fourneau au Prieuré Saint-Géry de Vincent Gardinal. Sur son avant-bras, il a fait tatouer un couteau et un fouet, symboles de son métier qui est aussi sa passion qu’il exerce en n’hésitant pas, pour le plaisir de surprendre, à sortir des sentiers battus.

Une mousse de Galipette

La salle à manger, avenante et coquette, s’organise sur un parquet et dans des cloisons et bardages réalisés par un beau-frère menuisier.

Marie et Simon s’installent à la table dressée un peu à l’écart, à côté des cuisines. Ils y seront servis par le chef lui-même qui viendra expliquer chaque plat. Ils commencent par un saumon confit garni d’une déclinaison de céleris, avec une mousse très aérée de Galipette, bière brassée par Le Fou du Roi dans le village voisin de Thuillies. Deuxième entrée: du pigeonneau relevé d’un curry antillais plus parfumé que puissant. Ensuite, pour Simon: de la pintade farcie de fruits secs avec une sauce crémée à laquelle un trait de Martini apporte un petit côté massepain. Pour Marie: un poisson accompagné de lentilles, de bonbons de feuilles de bettes et d’une émulsion à l’ail des ours. Et on finit, elle avec une pomme rôtie piquée d’une tuile au parmesan, lui avec un moelleux au chocolat et une poire pochée au houblon dont l’amertume est compensée par un sirop de sucre.

Un mur de livres

En sortant, Marie se fait photographier devant le mur de livres qu’a créé la patronne. S’y affichent, dans un jeu de couleurs et de reliefs, des carnets de recettes et des bouquins gourmands traitant de la fabrication du pain, de la cuisine végétale, des glaces et des Saint-Jacques, des grillades à la plancha ou des pâtes à l’italienne.