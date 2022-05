Courir avec son chien, oui! Mais en prenant certaines précautions

«Je suis en communion avec mon animal»

"Depuis tout petit, ces animaux font partie de ma vie, explique-t-il. Un jour, au travail, alors que j’étais en intervention, j’ai recueilli un jeune cocker. Nelson, une boule d’énergie. Je lui ai acheté plus tard un harnais et j’ai commencé à aller courir avec lui, attaché à lui. Je me suis inscrit à la fédération de canicross et j’y ai vite pris goût. Lui aussi. On a fait pas mal de courses ensemble. Aujourd’hui, il a 12 ans et court toujours. J’ai en plus deux autres chiens avec lesquels je fais désormais des compétitions, soit en cani-VTT (NDLR: il a été sacré vice-champion du monde de la discipline en 2019) , soit en canicross. Pour la première, je roule à vélo attaché au chien. C’est clairement plus exigeant pour lui…"

Pour notre interlocuteur, rien de tel que cette relation sportive avec son animal. "On est en communion dans la nature mes chiens et moi, constate-t-il. Ils savent que le moment est venu de sortir courir grâce à l’un ou l’autre détails. Pour peu que je sorte le harnais ou les chaussures, c’est la joie. Pour vous dire, j’ai intérêt à être prêt à démarrer lorsque j’enclenche ma montre sportive. Si eux entendent le bip, ils démarrent au quart de tour. Courir est excellent pour la santé des chiens, comme pour celle des humains, moyennant certaines précautions (voir ci-contre). Et cette dépense énergétique fera qu’il sera plus calme à la maison. Enfin, pour peu que l’activité se déroule en groupe, cela peut aider à sa sociabilisation. Vous n’aurez pas un chien craintif, voire agressif, parce qu’il se retrouve dans une situation inhabituelle pour lui, avec des gens."

«Participer à un jogging avec son chien? Bof…»

De là à se rendre à une course populaire (jogging) avec son chien, il y a un pas que notre interlocuteur refuse de franchir. "Je ne l’ai jamais fait car ce n’est pas respectueux vis-à-vis des autres personnes présentes , souligne-t-il. Le chien peut faire peur à certaines personnes. Il peut même provoquer une chute. Enfin, plus anecdotique…, ce n’est pas fair-play par rapport aux autres vu l’avantage que vous avez d’être tiré par l’animal…"

L’avis du vété

Quelles sont les choses dont on doit vraiment tenir compte avant de faire de son chien un partenaire d’entraînement régulier? Premiers éléments de réponse avec Jérôme Lafourte, qui a clairement bien étudié le dossier avant de se lancer dans une pratique quasi quotidienne.

"Je voudrais insister sur trois choses, répond-il. Allez-y d’abord progressivement avec votre animal. N’allez pas directement courir 15 km à fond avec lui. C’est comme pour quelqu’un qui démarre la course à pied en fait. Deuxième chose: respectez toujours les envies du chien. Si le chien s’arrête pour boire dans une flaque ou une bassine qui traîne, laissez-le, ne commencez pas à tirer la corde ou la laisse parce que vous êtes pressé. Enfin, faites attention aux températures élevées. Sur les compétitions de canicross, on diminue les distances à partir de 15 degrés et on annule la compétition à partir de 18 degrés. N’hésitez d’ailleurs pas à avoir un peu d’eau avec vous pour votre chien".

Cette température est un paramètre sur lequel insiste également Catherine Gatez, assistante au Service physiologie animale à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Liège. "Le chien ne transpire pas, souligne -t-elle. La température posera vite problème. Surtout, évitez les sorties par temps chaud. De manière générale, arrêtez-vous lorsque le halètement de votre chien devient bruyant, que sa langue pend exagérément et qu’il commence à chercher les coins d’ombre".

Dernière chose: à quel âge le chien peut-il commencer à courir avec son maître? "À 4 ou 5 mois, il peut courir en s’amusant calmement quelques minutes, répond Catherine Gatez. Par contre, si vous alignez les kilomètres en augmentant l’intensité, il faut absolument que la croissance du chien soit terminée, soit vers 9 mois, voire un an, pour être sûr."

Important à savoir

Quelles races?

Courir est bon pour n’importe quelle race de chiens. Mais certaines sont clairement plus indiquées si vous vous attaquez à du sportif. Cela peut aller du plus petit (jack russel et fox-terrier), jusqu’à des plus grands (labrador, doberman, berger malinois, braque…), en passant par les "poids moyens" (épagneul, border coolie, berger australien, cocker, dalmatien…). Par contre, ne vous lancez pas sur de la distance avec un chien au museau "écrasé", genre boxer, bouledogue ou carlin. La respiration intense exigée n’est pas du tout son fort…

Harnais

Si vous vous lancez dans un des sports canins (course à pied, VTT, ski, trottinette…), il est important que vous ayez pour votre animal un matériel adapté. " Pour moi, il est hors de question d’utiliser pour son chien un simple collier, insiste Jérôme Lafourte. Il risque en effet l’étouffement. Choisissez d’entrée un harnais. Mais pas n’importe lequel. Discutez avec un spécialiste. Il faut en effet un bon modèle, mais surtout un modèle adapté à la morphologie de votre chien. Il ne faut pas qu’il soit dans l’inconfort."

Renseignements

Si l’idée vous prend de vous essayer sur une course officielle, ou si tout simplement vous souhaitez rencontrer d’autres personnes partageant votre "hobby canin", sachez qu’il existe une vingtaine de clubs affiliés à la fédération de canicross (cani-cross.be). Un autre site intéressant pour s’informer plus longuement sur ce sport, ainsi que sur le matériel à utiliser, l’alimentation et d’autres paramètres entrant en compte pour une bonne pratique: canisportshop.be. Ce site, bien documenté, est aussi un portail renvoyant vers d’autres sites.