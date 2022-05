Au nord de la Dalmatie, la ville portuaire de Zadar détient un riche patrimoine culturel et historique. Les ouvrages de défense vénitiens sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. L’archipel compte 300 îles et îlots. Sur place, on se perd dans les ruelles de pavés blancs, on découvre le marché de Zadar et on se promène le long de la mer, jusqu’à l’orgue de la mer, de l’artiste Nikola Bašic. Unique au monde, cet escalier plongeant dans la mer, équipé de 35 tubes, produit de jolies mélodies au gré des vagues. C’est le point de rassemblement des touristes pour y observer le coucher du soleil. Juste à côté se trouve le Salut au soleil: un grand cercle à même le sol, du même artiste, composé de panneaux solaires, où se produisent parfois des danseurs.

2. Split

Véritable machine à remonter le temps, le centre-ville de Split, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, est aménagé dans l’enceinte d’un palais romain du IIIe siècle, érigé en bord de mer par l’empereur Dioclétien. C’est à la chute de l’empire romain que des habitants de Salona, fuyant les invasions barbares, y ont bâti leurs maisons en s’adossant aux divers monuments et ruines du palais. Ouvrez les yeux pour y découvrir des éléments romans, classiques, gothiques vénitiens, de la Renaissance et néoclassiques. Avant de prendre le large, via le port des ferry, direction la promenade principale, aux nombreuses terrasses, en bord de l’Adriatique. Commandez un "Pipi": c’est le nom du soda orange produit à Split!

3. Hvar

Hors de question d’aller jusqu’en Dalmatie sans faire un arrêt sur une de ses nombreuses îles. Hvar, à une heure en ferry de Split, est sans doute l’une des plus appréciées de la région, avec ses cultures de lavande. Sortez des sentiers battus et prenez le temps de chercher les petites criques, pour profiter de paysages à couper le souffle et de cette magnifique impression d’être (presque) seul au monde. Car dans la ville de Hvar, vous le serez beaucoup moins. Le port médiéval est devenu une sorte de Saint-Tropez, où les stars de la jet-set y ont déjà posé valises et yachts. Les prix y sont donc plus élevés. Faites arrêt à Vrboska, la petite Venise croate, où un canal est enjambé par plusieurs ponts en pierre.

4. Dubrovnik

Dubrovnik est sans aucun doute l’une des plus belles villes d’Europe. Pour profiter pleinement de la perle de l’Adriatique, évitez absolument l’été, sauf si la foule (la vraie) ne vous dérange pas. Installée au pied d’une montagne, la forteresse abrite une multitude de petites maisons aux toits de tuiles, palais, églises et couvent. C’est là que se cache la plus vieille pharmacie d’Europe. Prenez le temps de faire les remparts de la ville, d’arpenter le Stradun, et d’admirer la cathédrale de L’Assomption ainsi que le palais du Recteur. Pour admirer la vieille ville, prenez de la hauteur grâce au téléphérique. Notre conseil: évitez les logements hors de prix du centre et prenez un logement sur les hauteurs.

5. Parc national de Krka

Le Parc national de Krka est l’un des plus beaux sites naturels de Croatie. Créé en 1985, ce site s’étend sur 109 km2. On y admire une partie de la rivière Krka et de nombreuses cascades dont les chutes de Skradin. Si vous voulez profiter des lieux au calme, allez-y le plus tôt possible. Des passerelles en bois permettent de circuler dans le parc. Le nombre de visiteurs n’a fait qu’augmenter ces dernières années. S’il était possible de se baigner au plan d’eau au pied des chutes de Skradin, depuis 2021 c’est interdit, afin de préserver les lieux. Plusieurs entrées permettent d’accéder au parc, dont celles de Lozavac (en bus) et de Skradin (en bateau), les plus accessibles.

Le pont de Peljesac

Bientôt fini de devoir traverser la douane bosnienne pour se rendre à Dubrovnik, via le littoral. À partir du fin juillet 2022, le pont de Pelješac entrera en fonction et permettra de contourner la frontière de Neum, le seul débouché maritime de la Bosnie-Herzévogine. L’accès du pont est gratuit et entraînera un détour d’une quarantaine de minutes, vers la presqu’île de Pelješac. Ce pont de 2,4 km a coûté 550 millions d’euros, dont 357 millions financés par l’Union européenne.

Saviez-vous que la plus grande muraille d’Europe se trouvait dans le petit village croate de Ston, dans la péninsule de Pelješac?

La plus grande muraille d’Europe à Ston

Saviez-vous que la plus grande muraille d’Europe se trouvait dans le petit village croate de Ston, dans la péninsule de Pelješac?

Si elle est moins célèbre que sa lointaine cousine de Chine, la grande muraille de Ston est la plus longue d’Europe. Située sur la péninsule de Peljesac, à mi-chemin entre Split et Dubrovnik, cette muraille de pierre de 5,5 km relie Ston et Mali Ston.

Cette muraille a été construite pour protéger la République de Raguse (aujourd’hui Dubrovnik), alors sous tutelle de Venise, tout en sécurisant les salines. La construction dura de 1333 à 1506. Aujourd’hui, la rénovation de la muraille se poursuit.

Ça grimpe!

Depuis 2009, la forteresse est ouverte aux promeneurs. Il est ainsi possible de parcourir l’ensemble du chemin, sécurisé par un garde-corps. Cette randonnée, d’environ une heure, permet de profiter d’un paysage somptueux, avec une vue directe sur la cité de Ston et les salines. Attention, ça grimpe sec (200 m de dénivelé positif), mais la vue vaut largement les quelques gouttes de sueur! Évitez tout de même de faire cette balade aux moments les plus chauds de la journée et n’oubliez pas votre bouteille d’eau. (entrée: environ 10 €)

Les salines

En face de la forteresse, allez jeter un coup d’œil aux salines. Remontant à la préhistoire, ce sont les plus anciennes salines de la Méditerranée. Le mode de production n’a pas changé au fil des siècles. La récolte se fait, à la mi-août, par les paludiers. Une vidéo expliquant le processus est d’ailleurs projetée dans le mini-espace musée du site. La balade autour des bassins est très agréable. N’oubliez pas d’acheter votre petit sachet de sel à la sortie. (entrée: environ 3 €)

À noter que Ston est également très réputée pour sa culture d’huîtres et ses vignobles.

Game of Thrones: les lieux de tournage

Les fans de Game of Thrones risquent d’avoir un sentiment de déjà-vu dans certains coins du pays. De nombreuses villes ont été des lieux de tournage de cette série culte.

Saviez-vous que la célèbre série de HBO avait été tournée en partie en Croatie? Plusieurs visites guidées "Game of Thrones" permettent de visiter les lieux de tournage, avec anecdotes à l’appui. C’est que la production faisait appel aux locaux pour la figuration.

La ville de Dubronik, c’est Port-Réal, la capitale des Sept-Royaume du continent Westeros (depuis la saison 2). Pour les fans de "GOT", c’est la destination à ne pas rater puisque de très nombreuses scènes ont été tournées dans la ville fortifiée. Si l’envie vous prend de recréer les scènes, en photos, dites-vous juste que vous ne serez pas les premiers… de la journée.

Pour en apprendre davantage (en anglais) sur les coulisses du tournage, n’hésitez pas à rejoindre le très chouette Free Walking Tour de "Local Marco".

Envie de vous asseoir sur une réplique du trône de fer? Direction l’île de Lokrum, à 15 minutes de trajet en bateau. Comptez 150 kn (20 €, le bateau et droit d’entrée au jardin botanique). On vous rassure: si votre conjoint(e) n’est pas fan de la série, il profitera aussi du séjour. Car, sans grande surprise, les réalisateurs ont posé leurs caméras dans des endroits magnifiques!