Question jardin: peut-on encore planter des aquatiques en mai?

Planter alors que les plantes aquatiques sont en végétation?

Contrairement aux plantes du jardin terrestre, les plantes aquatiques ne peuvent être manipulées et plantées que de la mi-avril à la mi-septembre. Notons cependant que la période idéale se situe entre la mi-mai et la fin août. Nous sommes là en période de pleine croissance de ces végétaux et c’est parfait: les espèces aquatiques ne supportent en effet pas d’être dérangées quand elles sont au repos. Pas question donc de les planter en automne ou en hiver!

Un substrat idéal pour les plantes d’eau?

Choisir le bon substrat est très important. L’utilisation d’une terre de jardin de consistance «normale» est tout à fait possible. Cette terre ne doit cependant pas être trop humifère (terre noire) ni trop argileuse (couleur jaune ocre). Vous pouvez aussi vous procurer du substrat spécial dans les bonnes jardineries. Ce substrat doit être lourd et contenir une bonne dose d’argile. La tourbe est à déconseiller de même que le terreau universel.

Faut-il planter ces plantes dans un contenant spécial?

Si vous utilisez les paniers spécifiquement conçus pour les plantes aquatiques (des paniers ajourés), il ne faudra pas oublier de placer un feutre à l’intérieur de manière à ce que le substrat ne se répande pas dans la mare. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser des cuvelles comme celles qu’utilisent les maçons. Vous y percerez simplement quelques trous sur les côtés et dans le fond. La terre cuite et les pots en métal sont à proscrire absolument.

Quelles sont les plantes indispensables dans un bassin?

Pour obtenir un bon équilibre dans une mare, les plantes oxygénantes et les plantes filtrantes ont un rôle important à jouer. Pour les plantes oxygénantes, le choix se portera sur le cornifle nageant (Ceratophyllum demersum) à raison d’une poignée par m³ d’eau. Pour les filtrantes le choix est plus vaste et va du myriophylle au potamot en passant par les iris d’eau, les roseaux…

Un dernier conseil: une mare n’est pas un massif de vivaces! Il est important de respecter les proportions d’1/3 de la superficie planté pour 2/3 d’eau libre.

