Quelle huile choisir pour ma salade? Nos recettes pour cuisiner l’ortie - Le secret pour cuire un mi-cuit: découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

C’est bon mais ça pique par Marie-Alice PONTUS

Rappelez-vous, la semaine dernière, je saluais le retour du soleil et avec lui, le plaisir de dandiner dans le jardin. Donc ce week-end, tout logiquement, j’ai sorti les bottes et les gants pour jardiner.

Enfin, Jardiner, c’est un bien grand mot car avant de m’y mettre, il fallait surtout nettoyer les mauvaises herbes. Pénible? Non pas vraiment surtout quand il s’agit d’arracher les orties. J’adore ça même. Quel sentiment de satisfaction quand j’enlève un rhizome long de 30 cm.

Puis je vais vous dire, c’est aussi l’estomac de la jardinière qui vous parle là. Car l’ortie est une formidable mauvaise herbe pour les amoureux de cuisine. Véritable trésor nutritionnel, cette mal-aimée contient trois fois plus de protéines que dans la viande et cinq fois plus de vitamine C que les oranges.Facile à trouver, elle se consomme à toutes les sauces: de la quiche, au pesto, en passant par la soupe, ou la tisane.

Bref l’avez compris, cette semaine, L’Avenir vous invite à oser l’ortie avec nos recettes insolites. Et si je n’ai pas réussi à vous convaincre, sachez qu’elle freine la chute de cheveux. Mais attention, si la coquine ne nous veut que du bien, n’oubliez pas de sortir couvert: car c’est bon mais ça pique!

RECETTES

Pesto d’ortie fraîche et potage aux orties de nos prairies

Oser l’ortie en cuisine, c’est profiter d’un légume sauvage abondant, gratuit, plein de fraîcheur au printemps et allié de la santé. + A LIRE

Une recette facile, et pas chère: un potage aux orties. + A LIRE

Madeleines fraise rhubarbe pomme

La traditionnelle madeleine lorraine, dont la recette remonte au XVIIIe siècle, se décline en différentes versions, comme ici avec des fruits d’été.

+ A LIRE

Le minestrone printanier

Soupe repas des plus gaies et colorées, le minestrone printanier accommode les légumes et les jeunes pousses de saison pour créer un potage copieux à l’accent méridional.

+ A LIRE

Petite salade d’épinards au gomasio

C’est la saison des épinards, profitons-en! Cuits ou crus, ils apportent le plein de vitamines à notre assiette. Avec une touche de gomasio pour une saveur asiatique.

+ A LIRE

Dans l’actu

Quelle huile choisir pour ma salade?

Une multitude d’huiles alimentaires garnissent les rayons des magasins. Mais toutes ne se valent pas. Quelles sont les meilleures huiles à utiliser à froid?

+ A LIRE

Mona réinvente la croquette aux crevettes… sans crevettes

Mona Delagrange a dit au revoir aux croquettes aux crevettes "pour l’environnement et par amour des animaux". Mais la Bruxelloise ne pouvait se passer de ce classique de nos brasseries: sa création aux algues est primée.

A LIRE

Le secret de Dessert Factory pour réussir son mi-cuit au chocolat

Le nom, Dessert Factory, n’évoque peut-être rien pour vous et pourtant il se pourrait bien que vous ayez déjà approuvé ses produits. Retour sur cette success story familiale.

+ A LIRE

Le Label «Fraises de Wallonie» officiellement lancé

En 2022, quelque 300000 raviers labellisés "Fraises de Wallonie" devraient être vendus.

+ A LIRE

Insolite: un premier café et cinéma ambulant

À Mormont, Fred Dumont met le dernier clou à son café ambulant. Il sillonnera bientôt la région à la rencontre des villageois et villageoises.

+ A LIRE

«Le vin bio, c’est 40% de travail en plus»

Rencontre avec deux viticulteurs des Pyrénées-Orientales, la terre des Côtes-du-Roussillon et des vins doux, comme le maury ou le banyuls.

+ A LIRE

LE RESTO

«Au gré du train» à Grez-Doiceau: un clin d’œil au village et au ruisseau

Une enseigne un peu énigmatique, mais une cuisine claire et précise: thon rouge, carpaccio de veau, filet de sandre et agneau comme en Provence. En attendant la raclette valaisanne.

+ A LIRE EdA Mathieu Golinvaux Au gré du train à Grez-Doiceau.