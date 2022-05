«Je dois tout le temps faire pipi, c’est grave docteur?»

"Ce n’est pas forcément grave, non. Mais ça peut aussi être le signe d’affections diverses." À partir de quand cela devient-il problématique? "Il faut observer le nombre de fois qu’on se rend aux toilettes ainsi que l’aspect des urines. Si elles sont très foncées, c’est qu’elles manquent d’eau, ça peut donc être le signe d’une déshydratation."

Quand la fréquence est plus importante que la moyenne, on distinguera deux problèmes majeurs: la polyurie qui correspond à la sécrétion excessive d’urine et la pollakiurie qui désigne l’envie fréquente d’uriner. "Dans le premier cas, le volume d’urine évacué est plus grand, dans le deuxième, le volume urinaire est normal mais il est fractionné: on se rend ainsi constamment aux toilettes, mais ce sont des petites mictions."

Une consommation excessive d’eau

La polyurie peut être due à une consommation excessive d’eau. "Il n’est pas recommandé de boire trop d’eau car le corps n’est pas capable de tout assimiler et cela peut provoquer, entre autres, des œdèmes cérébraux." Pourtant, il arrive qu’on ne puisse s’en empêcher car la sensation de soif est bel et bien présente…

"Cette soif excessive peut être le fait de la potomanie, une pathologie principalement psychiatrique qui se caractérise par un besoin irrépressible de boire de l’eau. Ça peut aussi être l’un des symptômes du diabète insipide, qui correspond à un déficit en vasopressine (ADH) ou à une résistance du rein à la vasopressine, ce qui entraîne une soif en excès, qu’on nomme polydipsie. Ou également le signe de diabète tout court. Il y a trop de glucose présent dans les urines, ce qui va appeler de l’eau et donc on aura très soif et on ira uriner beaucoup."