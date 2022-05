Fête des mères: 5 générations de filles et une famille unie (vidéo)

Unies, mais surtout très proches

Ces cinq générations ont la particularité de vivre quasi dans la même rue, à Soignies. C’est Bernadette qui y a emménagé la première: " Quand je me suis mariée, nous nous sommes installés ici, à la rue Oscar Druart.Sylvie, ma fille, a ensuite cherché une maison, et le hasard la conduite à deux pas de chez nous. Les années avançant, ma maman, Marie-Louise, est venue habiter avec moi, et nous nous sommes ainsi toutes réunies."

Anaïs, désormais propriétaire, a elle aussi a trouvé son bonheur non loin de sa maman et de sa mamie, à l’angle de la rue familiale. " Nous sommes très proches et très unies.Nous nous retrouvons souvent et nous nous entraidons, surtout quand il s’agit de petits-enfants qu’il faut garder ", racontent Sylvie et Bernadette.

Une fête des mères en toute simplicité

Bien que dans le clan familial les mamans soient très présentes et investies, la fête des mères se célèbre discrètement. " Habitant dans la même rue, nous nous rendons visite les unes les autres pour nous souhaiter et nous apporter des petits cadeaux.Personnellement, même si nous ne devons offrir qu’à notre maman, je finis toujours par gâter tout le monde ", confie Sylvie.

Ce modèle familial dont les moteurs principaux sont l’amour et l’entraide inspire beaucoup la jeune maman de 25 ans, Anaïs: " J’espère reproduire le même schéma avec mes enfants, leur apprendre les valeurs de notre famille et leur apporter autant de soutien que j’ai pu en recevoir. "

«Maman, c’est bien. Mamie, c’est mieux»

Bobonne

Marie-Louise, que tout le monde appelle "Bobonne", s’occupe encore à 90 ans de ses arrière-arrière-petits-enfants. " Être maman c’est déjà une joie, être grand-mère une plus grande joie et arrière c’est pire… c’est fantastique. Je ne croyais pas arriver jusque-là ", sourit Marie-Louise.

D’ailleurs, elle se souvient bien du jour où elle est devenue grand-mère, il y a 49 ans: " j’ai eu plus mal que ma fille. J’ai d’ailleurs dû arrêter de travailler, tellement je n’allais pas bien ", raconte-t-elle aujourd’hui avec humour.

Mamie

Bernadette, c’est l’arrière-grand-mère gâteau… mais aussi sportive. À 69 ans, celle que l’on appelle Mamie, s’est découvert une nouvelle passion: celle du ballon rond avec son petit-fils.

" Être arrière-grand-mère, j’attendais cela avec impatience. Grand-mère c’est bien, mais quand on est arrière, on ne se sent pas vieillir.On ne rajeunit pas, mais on a plus de temps pour s’occuper des petits. Alors, je joue beaucoup au football désormais… ", s’amuse Bernadette.

Nanou

Sylvie, à 49 ans, est maman de trois jeunes filles, Adeline 13 ans, Amandine 21 ans et Anaïs 25 ans. Cette dernière lui a donné ses premiers petits-enfants. Sylvie est alors devenue grand-mère, ou plutôt "Nanou".

Très heureuse de voir la famille s’agrandir, la maman investie qu’elle est restée sait néanmoins ajouter la touche de sévérité nécessaire avec ses petits-enfants. " Ma fille trouve pourtant que je suis plus permissive avec Baptiste et Louise que je ne l’ai été avec elle. Être grand-mère, ce n’est quand même pas le même rôle que celui de maman. "

Maman

Anaïs, 25 ans, a endossé le rôle de maman il y a 3 ans et demi.En octobre dernier, elle a donné naissance à une petite-fille, Louise. " Une vraie surprise! Je suis très fière d’avoir pu apporter à notre famille la cinquième génération féminine ", assure-t-elle.

Jeune femme active, Anaïs peut toujours compter sur le soutien de sa mère et sa grand-mère pour l’aider au quotidien avec ses enfants. " Dès qu’il y a un souci, c’est toujours ma maman que j’appelle ", ajoute-t-elle avec le sourire.

La petite dernière

La petite Louise a comblé de bonheur sa famille le 27 octobre 2021 en venant au monde.

Elle est le second enfant d’Anaïs et marque ainsi la cinquième génération de filles que ses grands-mères n’attendaient plus. En effet, l’arrivée de son grand frère, Baptiste, avait surpris les femmes de la famille dont les aînées ont toujours été des filles. Néanmoins, l’étonnement a vite laissé place au bonheur d’accueillir pour la première fois depuis longtemps un petit garçon.

