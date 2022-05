Donner une seconde vie à sa robe de mariée

Stop au gaspillage

"Dans le monde de la mode, dont celui du mariage, il y a beaucoup de “one-shot”: on achète une robe de mariée, de 2000-3000 euros et on ne la porte qu’une seule fois. Pourtant, ce sont des tissus magnifiques. C’est du gaspillage vestimentaire", commente Caroline Mathieu, psychologue, passionnée de mode et analyste de style, qui a ouvert cette boutique en juin 2021, avec sa collègue styliste Isaure Stréber. "C’est d’autant plus dommage que c’est une robe qui est aussi empreinte de valeurs émotionnelles. On projette beaucoup dans la robe de mariée."

Un atelier d’upcycling

Le duo d’entrepreneuses a donc décidé de lancer un crowdfunding pour créer un espace d’upcycling de robes de mariée. Objectif: se munir des machines nécessaires à la création et aux transformations de celles-ci.

"Nous avons besoin de créer un espace et d’y amener une ambiance chaleureuse, un environnement propice à l’imagination et à la création pour donner une seconde vie à votre robe de mariée", expliquent-elles sur la plateforme KissKissBankBank. La styliste et l’analyste de style combineront ainsi leurs talents pour imaginer, dessiner et créer la ou les transformations désirées. " Si nous dépassons notre palier (5300 euros), nous pourrons agrandir l’espace et créer un atelier ouvert à toutes les personnes désireuses de transformer leurs robes et de donner vie à leur imagination!"

4 façons de l’upcycler

Si vous désirez prolonger la magie du jour J en reportant votre robe de mariée, il existe plusieurs manières de lui donner une seconde vie.

La raccourcir

Envie de reporter votre robe de mariée dans la vie de tous les jours? Celle-ci peut être raccourcie et transformée pour la rendre agréable à porter au quotidien, explique Caroline Mathieu. Sa collègue styliste, Isaure Streber, a déjà travaillé sur quelques croquis et les résultats sont bluffants! À noter que certaines robes, de type meringues, sont plus compliquées à raccourcir. Il est aussi possible de changer la couleur de certaines matières, comme le mikado de soie, dit-elle. Parfait pour la reporter comme robe de cocktail à une soirée, voire à un autre mariage. Par contre, attention, pas question de la teindre en noir. Il vaut en effet mieux privilégier des couleurs claires.

En top

Le dessus de votre robe peut également devenir une pièce unique, en le transformant, par exemple, en un joli top satiné ou en un body stylé. "À porter simplement sur un jeans, pour un très joli résultat. On peut également créer un dos nu ou à l’inverse le refermer, transformer les brides de la robe, enlever les manches…", détaille Caroline Mathieu. À partir de la dentelle, la couturière peut également confectionner un joli Kimono ultrachic. De quoi agrémenter sa garde-robe de pièces uniques, de qualité et de haute valeur sentimentale que, pour le coup, personne d’autre, autour de vous, n’aura. Le duo pourra vous conseiller sur la meilleure manière d’upcycler votre robe.

Pour votre enfant

Une même robe de mariée se transmet parfois de génération en génération. Mais avez-vous déjà pensé à transformer le surplus de la traîne de votre robe de mariée en une petite robe pour votre enfant? " C’est quelque chose que j’aimerais faire pour ma fille, sourit Caroline Mathieu. Je suis mariée et on a l’idée de fêter nos 10 ans de mariage. Pour cette occasion, j’aimerais upcycler ma robe de mariée pour ma fille." C’est aussi l’occasion de transformer votre robe en deux pièces distinctes, à porter en duo, avec votre enfant. Avec le tulle du voile de mariage, il est aussi possible de créer un magnifique berceau de bébé! De quoi donner un nouveau souffle tendre à cette robe si précieuse.

Accessoires et déco

Vous avez envie que cette robe ne vous quitte plus? Le duo propose aussi de la transformer en de jolis objets déco, à installer dans votre maison. Housses de coussins, abats-jours… "Avec le tulle de votre voile, il est possible de créer plein de choses." Eh oui, la dentelle peut aussi servir à confectionner de jolis bijoux romantiques, un ruban unique pour les cheveux ou même un sac de style bohème chic. Avec les chutes de dentelle, on peut également customiser de nombreux habits, en les appliquant sur les bords d’un pull ou d’un chemisier. Et pourquoi pas transformer votre robe en de jolis souvenirs, à envoyer à vos proches, après le mariage? "Tout est possible avec un peu d’imagination!"