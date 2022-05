Peugeot 308 SW: tête de liste

Comme la berline, le nouveau break 308 se fait bien plus expressif qu’auparavant. Les flancs et surtout le hayon sont bien plus travaillés, et la face avant arborant le nouveau logo de la marque fait toujours mouche par sa personnalité affirmée. L’habitacle est également calqué sur celui de la berline. Mélange de modernité et de futurisme, il séduit ou rebute toujours par ses multiples écrans, dont un intelligemment dédié aux raccourcis programmables sous l’écran multimédia principal. Et aussi par son i-Cockpit, ce poste de conduite typique aux Peugeot depuis près de dix ans caractérisé par son petit volant et son instrumentation (numérique dans le cas présent) disposée en hauteur.