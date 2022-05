Pourquoi les familles belges auront du mal à combiner ski et vacances de Pâques en 2023

Parce que le système des vacances scolaires change dès l’année 2022-2023, les habitudes des Belges vont également être pas mal bousculées. Souvent habituées à skier durant les congés de Pâques, les familles devront ainsi partir plus tôt dans l’année si elles veulent continuer à dévaler les pistes. Et pour cause, en mai, date du début des vacances de printemps en 2023, nombreuses sont les stations de ski à ne plus proposer suffisamment de neige pour faire le bonheur des touristes.