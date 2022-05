Mal de dents: quelles solutions naturelles en attendant le dentiste?

"En tant que pharmacien, on essaie d’abord de comprendre qui on a devant soi pour le conseiller. De quel mal souffre la personne exactement? Vient-elle d’aller chez le dentiste, s’y rend-elle régulièrement ou au contraire, jamais? A-t-elle déjà pris des médicaments pour calmer le mal? Suit-elle un traitement particulier? Etc. Chez un pharmacien classique, la première solution proposée sera un antidouleur ou un anti-inflammatoire" explique Jonas Delvenne, pharmacien à Namur. Mais pour ceux qui préfèrent privilégier le naturel, il existe d’autres options.

Clou de girofle, l’incontournable

Largement répandu dans la composition de produits dentaires et dont l’odeur caractéristique embaume les cabinets de dentisterie, le clou de girofle est un allié incontournable pour combattre le mal de dents ou en tout cas l’atténuer sensiblement.

Employé sous forme de poudre après avoir écrasé le clou, posé en cataplasme après avoir été humidifié… Diverses utilisations sont possibles. Jonas Delvenne préconise pour sa part l’huile essentielle de clou de girofle. "On en applique une goutte à l’endroit douloureux, jusqu’à cinq fois par jour. Ce sera pour un traitement court, maximum trois ou quatre jours avant de se rendre chez son dentiste. Sachez qu’il faut pouvoir supporter ce traitement, car c’est très fort en bouche, un peu comme du piment! Mais cela agit comme un anesthésiant."

Autre huile essentielle recommandée par le pharmacien: l’huile d’arbre à thé.

Sachez cependant que les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants de moins de six ans. "Il faut aussi garder en tête que ces remèdes ne font pas disparaître la douleur, ils la soulagent." Autre solution régulièrement proposée contre la rage de dents: l’argile, qui possède des vertus antiseptiques et anti-inflammatoires et qu’on place également sous forme de cataplasme.