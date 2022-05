Ces rides qu’on veut combattre: nos conseils

"Il existe deux causes principales d’apparition des rides. Les rides peuvent apparaître à cause de la pression exercée sur la peau par des expressions répétées, mais aussi à cause du vieillissement naturel et biologique, dû à des facteurs génétiques ou externes qui ralentissent les mécanismes de la peau" explique ce dermatologue, rencontré à l’occasion de la présentation du dernier-né des laboratoires Filorga Paris, dont la formulation promet d’agir sur cinq types de rides (lire ci-contre.)

Des fractures dans le derme

Car oui, il en existe plusieurs. Ainsi, que ce soit au niveau du front, de la bouche ou des yeux, les rides d’expression sont causées par la contraction répétitive des muscles faciaux.

"Devenues plus visibles et plus profondes avec le temps, les rides sont en fait des "fractures" dans le derme, explique le dermatologue. Elles sont dues à une perte d’élasticité et à une diminution de la production de collagène, comme c’est notamment le cas sur la zone ride du lion, qui se situe entre les sourcils."

Plus superficielles, les rides peuvent être la conséquence de sécheresse et de déshydratation, deux facteurs qui accentuent leur apparition. "Ces rides de sécheresse peuvent cependant être lissées simplement en apportant de l’humidité à la peau, précise le spécialiste, avant d’ajouter "qu’un métabolisme cellulaire ralenti peut provoquer des microfissures à la surface de la peau, provoquant de fines rides superficielles sur tout le visage, en particulier autour des yeux." Quant à la zone du cou et du décolleté, si elle est particulièrement fragile et marquée, c’est que la peau y est 4 fois plus fine, elle manque de fibres de collagène et d’élastine, et l’on y trouve aussi moins de glandes sébacées. À cela s’ajoute le fait que "dans notre vie quotidienne, nous penchons sans cesse la tête en avant. Le cou supporte donc un poids lourd et est sursollicité, ce qui finit par comprimer les tissus et plisser/rider la peau."