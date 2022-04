Rencontre avec un dresseur animalier pour le cinéma

"J’ai commencé en 1985, j’étais toujours aux études, en biologie", se rappelle Gäetan Doppagne, passionné de reptiles depuis l’âge de 4 ans. C’est d’ailleurs pour son expertise qu’il se retrouve sur le plateau de Just Friend, en compagnie de mygales et serpents. Il enchaîne ensuite avec une série avec Annie Cordy, où il doit s’occuper de fourmis; pour Le Nez au vent d’Yves Robert, il encadre des lucioles…

"Et puis, ça a continué, avec au début deux ou trois films l’année et des émissions comme Fort Boyard…"

Aujourd’hui, on le voit de moins en moins à Spa, sa ville.Il y passe en coup de vent, entre deux plateaux. Car un de ses plus gros clients aujourd’hui, c’est Netflix. Très souvent sur la route, cet autodidacte passionné est également professeur de zoologie clinique à ULiège, formateur et consultant NAC (Nouveaux animaux de compagnie) et formateur VUSC (Vétérinaires-urgentistes sécurité civile.)

Comment ça se passe?

Son rôle sur les plateaux? "Il y a tout un travail de préparation: les producteurs m’appellent, m’envoient le scénario. Je fais alors un repérage casting pour trouver les animaux qu’ils veulent, explique le spécialiste. Aujourd’hui, j’ai maximum trois semaines pour préparer les animaux pour un tournage."

Sur le plateau, son rôle est d’assurer toute la logistique de l’animal. "Je dois assurer son bien-être sur et hors plateau, le faire évoluer sur le plateau, le préparer à la scène, sous mon écoute." Pas question d’épuiser l’animal, ni de changer son alimentation, explique-t-il. "Je travaille à la récompense positive et non à la croquette."

"L’animal doit être à mon écoute, sans qu’il ne me regarde, en évoluant avec l’acteur (ou non), sous les ordres de celui-ci." Un fameux exercice qui demande une bonne préparation. "Il faut réussir à entrer en connexion totale avec l’animal pour qu’il se sente bien."

Les phobies des acteurs

Sur les plateaux, il doit également parfois gérer les phobies des acteurs. "Impossible pour l’acteur de répéter son rôle s’il a peur de l’animal avec qui il joue. Je le vois alors avant le tournage et je dois lui faire passer sa phobie en un temps record." Il a d’ailleurs déjà travaillé avec Rupert Grint, alias Ron Weasley dans Harry Potter qui, comme son personnage, a peur des araignées. "Dans Adoration, de Fabrice Du Welz, le gamin avait peur des oiseaux. Et dans le film, il est amené à en sauver un…"