L’ultimate frisbee: un sport d’équipe qui décolle (vidéo)

L’ultimate frisbee reste un sport assez méconnu du grand public. Pourtant, rien qu’en Belgique, il gagne du terrain dans le cœur des sportifs, séduits par le fair-play et la convivialité qui caractérisent ce sport.

Succès en 10 années

L’Ultimate a été imaginé aux États-Unis dans les années 1960 par des étudiants suite à l’invention en 1948 du frisbee, lui-même inspiré d’une pratique en vogue qui consistait à se lancer des moules à tarte. " L’Ultimate est arrivé en Belgique il y a une trentaine d’années explique Nicolas Feron, l’un des responsables du club namurois créé en 2015. Il décolle vraiment depuis une dizaine d’années. On passe alors de 2 clubs wallons à une vingtaine actuellement, pour un total de 50 clubs en Belgique. " Parmi tous les sports du disque, " l’ultimate s’est imposé car il permet à la fois de lancer le disque tout en faisant un sport d’équipe, pour lequel il faut courir, rattraper et marquer des points quand on arrive dans la zone de fin de terrain. Un peu comme pour le football américain."

Mixité et fair-play

Après l’échauffement, les équipes se forment par niveaux, filles et garçons mélangés. Car contrairement à de nombreux sports d’équipe, la mixité est ici de mise. La compétition "mixte" est même la catégorie reine de la discipline.

Entre deux passes, Clément Pierret, joueur-coach, vient nous raconter avec entrain les principes de l’ultimate. " C’est un sport sans contact, ce qui facilite cette mixité. Mais il se rapproche du rugby, pour son explosivité au démarrage et ses règles fondées autour du fair-play. Pour se démarquer d’un défenseur, la course de fond est intense. On évolue par passes successives entre coéquipiers. Et une fois qu’on a le disque en main, on ne peut plus bouger, comme au basket. " Place alors à la technique du lancer. " On connaît tous le coup droit. Mais à l’Ultimate, on jongle avec des revers et toutes sortes de lancers de précision . La première équipe à obtenir 17, 15 ou 13 points, selon la surface du terrain, remporte la partie." Une discipline très physique, alliant des aptitudes d’endurance, de tactique et de stratégie pour en faire au final un sport très complet.

4 spécificités

Vaste terrain

En extérieur, un match d’ultimate évolue sur un grand terrain.Les équipes de 7 joueurs progressent sur la zone de jeu de 100 mètres de long sur 37 de large, clôturée par les zones d’en-but.

Les clubs occupent souvent des terrains de football. Pour accrocher au terrain, une paire de chaussures de foot à crampons est recommandée aux joueurs.

En hiver, les matchs indoor (5 contre 5) occupent l’équivalent de trois terrains de basket.

Reportage Deuzio sur l’ultimate frisbee Flywin Ultimate Club Namur ©EdA Mathieu Golinvaux

Disque volant

Côté équipement, seul un "disque-volant" – le "frisbee" étant une marque déposée – est requis pour jouer à l’Ultimate. Un disque coûte une quinzaine d’euros. Le modèle dédié à l’ultimate pèse 175 g, et est proposé par la marque Discraft, leader historique, ou par l’Eurodisc, fait de polymères plus écologiques. L’Ultimate se fraie aussi une place chez Decathlon, qui propose, depuis peu, une nouvelle gamme de disques. Un disque, bien lancé, peut voler jusqu’à 110 m.

Compétition

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les compétitions d’ultimate s’organisent quelques week-ends par an, par la Fédération belge francophone de disque volant.On y retrouve plusieurs divisions: open (aucun impératif de sexe), women (femmes uniquement) et mixte (4 hommes/3 femmes ou 4 femmes/3 hommes). Initialement considéré comme un loisir, l’ultimate a été officiellement reconnu comme sport par le Comité international olympique (CIO) en 2015. La discipline n’est cependant pas encore au programme des prochains JO, notamment pour des raisons d’absence d’arbitre.

Pas d’arbitre

Chose rare en sport, l’ultimate se démarque par l’absence d’arbitre. Ce sport est auto-arbitré. Sur le terrain, chaque joueur se doit d’appeler s’il observe des fautes et de respecter les lignes qui délimitent le terrain. Il doit aussi pouvoir reconnaître ses torts. Si les deux équipes sont en désaccord, le match reprend alors à la phase de passe précédente. L’absence d’arbitre responsabilise les joueurs du bon déroulement du match, et invite au respect. Pour les plus jeunes, pouvant jouer dès l’âge de 7 ans, le concept de l’auto-arbitrage aide à développer des habiletés de communication, de résolution de conflit et d’écoute.

